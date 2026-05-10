Conmocion: Encontraron el cuerpo de Aníbal Cepeda en el departamento de un exsecretario de la familia Kirchner

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El cuerpo fue hallado en un complejo de departamentos decomisado en una causa contra Daniel Muñoz, exsecretario de los Kirchner.

El hombre de 71 años estaba desaparecido desde el 20 de abril en Río Gallegos. El cadáver fue encontrado en un complejo decomisado en una causa por lavado de activos ligada al exsecretario privado de la familia Kirchner.

Hallaron un cuerpo en un departamento vinculado a Daniel Muñoz y creen que sería el de Aníbal Cepeda

La Policía de Santa Cruz encontró este domingo el cuerpo de un hombre en un complejo de departamentos de Río Gallegos y todo indica que se trataría de Aníbal Cepeda, de 71 años, quien era intensamente buscado desde el pasado 20 de abril. El hallazgo ocurrió en una propiedad vinculada a Daniel Muñoz, exsecretario privado de los Kirchner, fallecido en 2016 y condenado en una causa de lavado de dinero.

El operativo se realizó durante la madrugada y las primeras horas del domingo, luego de que un hombre detenido aportara datos clave para avanzar en la investigación. A partir de esa información, la Justicia orientó la búsqueda hacia un conjunto de departamentos ubicados en la intersección de Gobernador Moyano y Federico Sphur, en la zona costera de Río Gallegos

En el lugar trabajaron efectivos de la División de Investigaciones, Criminalística y Gendarmería Nacional, fuerza encargada de custodiar permanentemente el predio por tratarse de bienes decomisados por orden judicial. Aunque todavía resta la confirmación oficial mediante la autopsia, las primeras pericias apuntan a que el cuerpo hallado corresponde a Cepeda.

Los departamentos estaban bajo custodia judicial por una causa de lavado de dinero donde encontraron a Aníbal Cepeda

El complejo donde apareció el cadáver forma parte de los bienes decomisados en la investigación judicial que involucró a Daniel Muñoz, exfuncionario cercano a Néstor y Cristina Kirchner. Tras su muerte, varias propiedades quedaron bajo administración estatal y custodia de fuerzas federales.

Según trascendió, los inmuebles estarían bajo control de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo encargado de gestionar propiedades secuestradas en causas judiciales. La aparición del cuerpo dentro de uno de esos departamentos generó fuerte impacto en Río Gallegos y abrió nuevos interrogantes sobre las circunstancias de la muerte de Cepeda.

La causa continúa en plena investigación y la Justicia intenta determinar qué ocurrió con el hombre desaparecido y quiénes estuvieron involucrados en las horas previas al hallazgo.