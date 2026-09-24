Murió el doctor Jorge Alberto Braverman, referente de la neurología infantil y exdirector del Pediátrico

Caompartir la informacion

El reconocido médico correntino falleció dejando una extensa trayectoria en la atención pública y privada de la salud infantil.

Murió este jueves el reconocido médico correntino Jorge Alberto Braverman, destacado especialista en neurología infantil y exdirector del hospital Pediátrico Juan Pablo II.

Su deceso generó sentidas muestras de dolor por parte de la comunidad médica provincial, instituciones de la salud y pacientes a los que atendió a lo largo de su carrera.

Nacido el 15 de enero de 1949, el profesional dedicó más de cuatro décadas al ejercicio de la medicina, convirtiéndose en una figura de consulta permanente dentro de la especialidad pediátrica y el desarrollo neurológico de la infancia en la región.

Las condolencias institucionales de la comunidad médica

A través de un comunicado institucional en sus canales oficiales, las autoridades del hospital Pediátrico Juan Pablo II despidieron formalmente a quien fuera el titular del establecimiento de salud de referencia: “Nacido el 15 de enero de 1949, dedicó gran parte de su vida a la medicina, dejando una huella imborrable en la atención de la infancia y en nuestra institución”.

En el mismo mensaje, la comunidad hospitalaria añadió sobre el paso del profesional por la salud pública provincial. “Su compromiso, trayectoria y calidad humana permanecerán siempre en la memoria de quienes tuvieron el honor de compartir su camino”, precisaron.