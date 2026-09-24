Murió el doctor Jorge Alberto Braverman, referente de la neurología infantil y exdirector del Pediátrico

El reconocido médico correntino falleció dejando una extensa trayectoria en la atención pública y privada de la salud infantil.
Murió este jueves el reconocido médico correntino Jorge Alberto Braverman, destacado especialista en neurología infantil y exdirector del hospital Pediátrico Juan Pablo II.
Su deceso generó sentidas muestras de dolor por parte de la comunidad médica provincial, instituciones de la salud y pacientes a los que atendió a lo largo de su carrera.
Nacido el 15 de enero de 1949, el profesional dedicó más de cuatro décadas al ejercicio de la medicina, convirtiéndose en una figura de consulta permanente dentro de la especialidad pediátrica y el desarrollo neurológico de la infancia en la región.
Las condolencias institucionales de la comunidad médica
A través de un comunicado institucional en sus canales oficiales, las autoridades del hospital Pediátrico Juan Pablo II despidieron formalmente a quien fuera el titular del establecimiento de salud de referencia: “Nacido el 15 de enero de 1949, dedicó gran parte de su vida a la medicina, dejando una huella imborrable en la atención de la infancia y en nuestra institución”.
En el mismo mensaje, la comunidad hospitalaria añadió sobre el paso del profesional por la salud pública provincial. “Su compromiso, trayectoria y calidad humana permanecerán siempre en la memoria de quienes tuvieron el honor de compartir su camino”, precisaron.
Otra vez el edificio "Portal Norte", financiado por la Mutual de Salto Grande (uno de los más altos de la provincia de Entre Ríos), rodeado de fuerzas de seguridad federales. Ahora por una causa de un millonario contrabando de cigarrillos #AnalisisLitoral, #Concordia, #ConcordiaEntreRios, #EntreRios, #NoticiasConcordia, #LitoralArgentino, #Actualidad, #Periodismo, #Argentina, #CiudadDeConcordia, @elentrerios, @eloncecom, @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @lanacion
POSIBLE COLAPSADO DE UNA REPRESA.
ℹ️En las últimas horas defensa civil del municipio brasileño de São Marcos (Rio grande do sul) emitió un alerta de nivel «roja» por el colapso inminente de la represa de Arroio São Luiz.
📢Agregan que los residentes de la zona circundante deben prepararse para una evacuación.
*Estaremos ampliando la información
📆Hoy miércoles (23/09/26)#AnalisisLitoral, #UltimoMomento, #Urgente, #Noticias, #Argentina, #Actualidad, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #Periodismo,@zero.hora @folhadespaulo @infobae, @todonoticias, @lanacion, @clarincom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
CRESTO HABLÓ DEL PJ, DE CONCORDIA Y DE LA JUSTICIA. PERO… ¿QUIÉN SE MIRA EN EL ESPEJO?
Juan Carlos “Calucho” Cresto volvió a hablar y dejó varias definiciones sobre el presente del peronismo entrerriano, los aportes partidarios, las compras del Estado, la gestión municipal de Concordia y el funcionamiento de la Justicia.
Sus planteos abren debates. Pero también abren preguntas.
Si hoy se reclama autoridad partidaria, ¿qué pasó con esa autoridad durante los años anteriores? Si se exige el cumplimiento del 10% establecido por la Carta Orgánica, ¿cuántos dirigentes lo cumplieron? Si se cuestiona que el dinero público salga de Entre Ríos, ¿cómo se manejaron las compras estatales durante las anteriores gestiones?
Y si se habla de los problemas de Concordia, ¿alcanza con señalar los últimos dos años y nueve meses cuando la ciudad arrastra dificultades estructurales desde mucho antes?
Cresto fue intendente, dirigente partidario y protagonista de varias etapas del poder político entrerriano.
Por eso sus palabras tienen peso.
Pero también tienen memoria.
Porque algunas preguntas, cuando se hacen desde el presente, pueden terminar mirando directamente hacia el pasado.
La pregunta queda abierta:
¿Cresto está señalando los problemas del presente o también está, sin proponérselo, abriendo el debate sobre las responsabilidades del pasado?
#AnálisisLitoral, #Concordia, #EntreRíos, #JuanCarlosCresto, #Peronismo, #PJ, #PolíticaEntrerriana, #PolíticaConcordia, #Periodismo, #DebatePolítico
Varios legisladores kirchneristas firmaron la iniciativa contra Cúneo, que viene de sumarse al espacio de Kicillof.#AnalisisLitoral, #BuenosAires, #CABA, #AMBA, #Interior, #Federalismo, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @clarincom, @lanacion, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @a24com, @rosariotres, @lavozcomar, @cadena3com