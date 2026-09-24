Comenzaron los trabajos de mejora en el acceso a Puerto Yeruá

En el marco del avance de los trabajos de rehabilitación de rutas y accesos a localidades entrerrianas comprendidos en el Grupo II de Bacheo, la Dirección Provincial de Vialidad informó que comenzaron este jueves las tareas de mejora en el acceso a Puerto Yeruá desde la autovía de la ruta Nacional 14.
Se trata del tramo V, donde se prevé intervenir 16,9 kilómetros para mejorar las condiciones de transitabilidad y accesibilidad a la localidad del departamento Concordia, beneficiando de manera directa a vecinos y productores de la zona.
Desde el organismo vial señalaron que, como parte del Grupo II de Bacheo, también se ejecutan otras obras complementarias. Entre ellas, esta semana comenzó la construcción de una calzada sumergible sobre el arroyo Gualeguaycito, entre los departamentos Concordia y Federación.
Asimismo, se prevé la reparación y protección del puente sobre el Paso Duarte, en el río Gualeguay, departamento Federal; la construcción de alcantarillas sobre el río Gualeguaychú, en proximidades del acceso a Arroyo Barú, departamento Colón; y la construcción de una calzada sumergible sobre el arroyo San Miguel, entre la ruta Nacional 130 y Colonia Suiza.
Otra vez el edificio "Portal Norte", financiado por la Mutual de Salto Grande (uno de los más altos de la provincia de Entre Ríos), rodeado de fuerzas de seguridad federales. Ahora por una causa de un millonario contrabando de cigarrillos #AnalisisLitoral, #Concordia, #ConcordiaEntreRios, #EntreRios, #NoticiasConcordia, #LitoralArgentino, #Actualidad, #Periodismo, #Argentina, #CiudadDeConcordia, @elentrerios, @eloncecom, @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @lanacion
POSIBLE COLAPSADO DE UNA REPRESA.
ℹ️En las últimas horas defensa civil del municipio brasileño de São Marcos (Rio grande do sul) emitió un alerta de nivel «roja» por el colapso inminente de la represa de Arroio São Luiz.
📢Agregan que los residentes de la zona circundante deben prepararse para una evacuación.
*Estaremos ampliando la información
📆Hoy miércoles (23/09/26)#AnalisisLitoral, #UltimoMomento, #Urgente, #Noticias, #Argentina, #Actualidad, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #Periodismo,@zero.hora @folhadespaulo @infobae, @todonoticias, @lanacion, @clarincom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
CRESTO HABLÓ DEL PJ, DE CONCORDIA Y DE LA JUSTICIA. PERO… ¿QUIÉN SE MIRA EN EL ESPEJO?
Juan Carlos “Calucho” Cresto volvió a hablar y dejó varias definiciones sobre el presente del peronismo entrerriano, los aportes partidarios, las compras del Estado, la gestión municipal de Concordia y el funcionamiento de la Justicia.
Sus planteos abren debates. Pero también abren preguntas.
Si hoy se reclama autoridad partidaria, ¿qué pasó con esa autoridad durante los años anteriores? Si se exige el cumplimiento del 10% establecido por la Carta Orgánica, ¿cuántos dirigentes lo cumplieron? Si se cuestiona que el dinero público salga de Entre Ríos, ¿cómo se manejaron las compras estatales durante las anteriores gestiones?
Y si se habla de los problemas de Concordia, ¿alcanza con señalar los últimos dos años y nueve meses cuando la ciudad arrastra dificultades estructurales desde mucho antes?
Cresto fue intendente, dirigente partidario y protagonista de varias etapas del poder político entrerriano.
Por eso sus palabras tienen peso.
Pero también tienen memoria.
Porque algunas preguntas, cuando se hacen desde el presente, pueden terminar mirando directamente hacia el pasado.
La pregunta queda abierta:
¿Cresto está señalando los problemas del presente o también está, sin proponérselo, abriendo el debate sobre las responsabilidades del pasado?
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Varios legisladores kirchneristas firmaron la iniciativa contra Cúneo, que viene de sumarse al espacio de Kicillof.#AnalisisLitoral, #BuenosAires, #CABA, #AMBA, #Interior, #Federalismo, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @clarincom, @lanacion, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @a24com, @rosariotres, @lavozcomar, @cadena3com