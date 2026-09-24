Comenzaron los trabajos de mejora en el acceso a Puerto Yeruá

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En el marco del avance de los trabajos de rehabilitación de rutas y accesos a localidades entrerrianas comprendidos en el Grupo II de Bacheo, la Dirección Provincial de Vialidad informó que comenzaron este jueves las tareas de mejora en el acceso a Puerto Yeruá desde la autovía de la ruta Nacional 14.

Se trata del tramo V, donde se prevé intervenir 16,9 kilómetros para mejorar las condiciones de transitabilidad y accesibilidad a la localidad del departamento Concordia, beneficiando de manera directa a vecinos y productores de la zona.

Desde el organismo vial señalaron que, como parte del Grupo II de Bacheo, también se ejecutan otras obras complementarias. Entre ellas, esta semana comenzó la construcción de una calzada sumergible sobre el arroyo Gualeguaycito, entre los departamentos Concordia y Federación.

Asimismo, se prevé la reparación y protección del puente sobre el Paso Duarte, en el río Gualeguay, departamento Federal; la construcción de alcantarillas sobre el río Gualeguaychú, en proximidades del acceso a Arroyo Barú, departamento Colón; y la construcción de una calzada sumergible sobre el arroyo San Miguel, entre la ruta Nacional 130 y Colonia Suiza.