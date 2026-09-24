La Justicia permite continuar con la transformación del sistema de alimentación escolar en Entre Ríos

El máximo tribunal provincial hizo lugar parcialmente a la apelación presentada por los amparistas y estableció que la prestación deberá ajustarse también a los estándares de alimentación saludable previstos por la legislación provincial. La resolución no sustituye al Ejecutivo en la definición de los mecanismos técnicos para implementar la política alimentaria.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos se expidió este jueves sobre la acción de amparo promovida por un grupo de padres, AGMER y la Fundación CAUCE en relación con el nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares implementado por la Provincia.
El máximo tribunal provincial resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de apelación presentado por los amparistas, precisando el alcance de la sentencia dictada el 21 de agosto. En concreto, estableció que la obligación de la Provincia no se limita a excluir productos alcanzados por sellos de advertencia, sino que también comprende el deber de adecuar la prestación alimentaria escolar a los estándares de alimentación saludable establecidos por la Ley Provincial 10.594.
La resolución, al mismo tiempo, mantiene el criterio de que corresponde al Poder Ejecutivo determinar los medios técnicos y organizativos para alcanzar esos estándares, sin que ello implique una sustitución de las facultades propias de la Administración.
En este sentido, el Tribunal sostuvo que el cumplimiento de la sentencia no puede reducirse a una cuestión formal vinculada con la presencia o ausencia de etiquetas, sino que debe contemplar la composición nutricional y el cumplimiento efectivo de las normas que regulan la alimentación saludable.
El fallo no dispone el regreso al sistema anterior ni establece la sustitución del esquema de organización adoptado por el Gobierno provincial. Por el contrario, deja a salvo las facultades del Ejecutivo para definir los mecanismos concretos mediante los cuales se implementa la política alimentaria escolar.
Asimismo, el Superior Tribunal rechazó otros planteos formulados por los amparistas. Entre ellos, desestimó el pedido de ordenar en este proceso la presentación de los menús completos del nuevo sistema y la acreditación genérica y anticipada del cumplimiento de todos los estándares invocados. El Tribunal señaló que cualquier controversia futura sobre el cumplimiento deberá plantearse, de existir un incumplimiento concreto, en la etapa de ejecución de sentencia.
La sentencia también confirmó que el control judicial debe limitarse a verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, sin reemplazar a la Administración en las decisiones técnicas u organizativas propias de la política pública.
De esta manera, el Gobierno de Entre Ríos continuará avanzando en la transformación del sistema de alimentación escolar a través de la mesa de trabajo interinstitucional conformada junto a especialistas, universidades y la empresa proveedora, incorporando los estándares establecidos por la Justicia y fortaleciendo el seguimiento, el control y la adecuación nutricional de las prestaciones.
*Felipe Sastre “le chantó las 40” a Mendietta*
Las sesiones del Honorable Concejo Deliberante vienen cada vez ‘más picantes’ y dejamos a continuación unos minutos que Felipe Sastre le dedicó al “topo” Mendietta.
No saldrán muchas ordenanzas ni soluciones para los vecinos últimamente pero algunos concejales hacen que valga la pena escucharlos.
Otros concejales son de perfil bajo o quizás más tibios y ya pasan al anonimato, dicen en el barrio: son más aburridos.
Como dijo Mirta: “Se tenía que decir” #AnalisisLitoral, #Concordia, #ConcordiaEntreRios, #EntreRios, #NoticiasConcordia, #LitoralArgentino, #Actualidad, #Periodismo, #Argentina, #CiudadDeConcordia, @elentrerios, @eloncecom, @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @lanacion
Operativo antidrogas en #EntreRíos: departamento #Federación persecución y secuestro de drogas de síntesis
El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, brindó detalles de un operativo que comenzó en el puesto caminero de #PasoCerrito y terminó en el acceso a #Federación.
Según explicó, durante un control fueron detectados dos vehículos con patente brasileña. Cuando los efectivos intentaron detenerlos, el conductor de uno de los automóviles aceleró y emprendió la fuga. Tras una persecución de aproximadamente dos kilómetros, el vehículo fue interceptado y se constató que transportaba drogas de síntesis entre otras drogas
Roncaglia destacó el trabajo del personal policial y remarcó la importancia de los controles en las rutas entrerrianas para evitar el ingreso y la circulación de estupefacientes. La investigación quedó a disposición de la Justicia Federal de Concordia. fuente Radio City #AnalisisLitoral, #Policiales, #Seguridad, #Justicia, #Concordia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @infobae, @todonoticias, @lanacion
¿Una preautopsia política para Kicillof? La pregunta que no quiso responder en Columbia
Axel Kicillof fue a la Universidad de Columbia para hablar de geopolítica, del nuevo orden mundial y del futuro de la Argentina. Pero al salir del auditorio apareció una pregunta mucho más concreta: ¿cuál es su posición frente a Gaza y a las acusaciones de genocidio contra Israel?
La periodista Silvina Sterin Pensel se lo preguntó directamente. “A vos se te dice a veces que sos tibio con ese tema”, le planteó.
Kicillof pidió esperar, aseguró que ya había hablado del tema y evitó responder en ese momento. Cuando la periodista insistió, el intercambio se volvió tenso. “No podés hacer eso”, le dijo el gobernador. Finalmente, su ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey, intervino y confirmó que Kicillof no quería responder sobre ese punto.
El episodio resulta llamativo porque minutos antes Kicillof había hablado precisamente sobre el escenario geopolítico internacional en Columbia.
Y acá aparece la pregunta política que queda abierta: ¿qué sucede cuando un dirigente que busca proyectarse hacia 2027 deja el discurso preparado y tiene que responder, sin intermediarios, una pregunta incómoda?
La escena ya generó repercusión y volvió a poner bajo la lupa la posición de Kicillof frente al conflicto de Gaza.
¿Fue simplemente una decisión de no responder o una señal de incomodidad política?
Mirá el video y sacá tus propias conclusiones.
Nota completa en Análisis Litoral:
www.analisislitoral.com.ar
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UNA NIÑA DE 10 AÑOS ENFRENTÓ UNA COMPLEJA CIRUGÍA Y EL GARRAHAN VOLVIÓ A DAR UNA LECCIÓN DE MEDICINA
Con apenas 10 años, una niña tuvo que atravesar una compleja cirugía para extirpar un tumor ubicado en la base de su cráneo.
Lo que siguió fue una muestra de cómo la experiencia, la tecnología y el trabajo en equipo pueden ponerse al servicio de la vida. 🩺✨
Los profesionales del Hospital Garrahan lograron acceder al tumor a través de las fosas nasales, mediante una cirugía endoscópica endonasal y sin necesidad de abrir el cráneo.
Para realizar la intervención, los equipos de Neurocirugía y Otorrinolaringología trabajaron en conjunto con la ayuda de un moderno neuronavegador, que permitió localizar con precisión la zona que debía ser intervenida.
Se trata de una técnica poco frecuente en pacientes pediátricos y que puede favorecer una recuperación más rápida.
Detrás de esta intervención hay una familia esperando, profesionales comprometidos y una pequeña guerrera que hoy representa una enorme esperanza. 💙
UNA VEZ MÁS, EL GARRAHAN PONIENDO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CORAZÓN AL SERVICIO DE LOS CHICOS.
🙏 Que esta pequeña siga recuperándose y llenando de alegría a toda su familia #AnalisisLitoral, #Argentina, #NoticiasArgentina, #ActualidadArgentina, #Periodismo, #LitoralArgentino, #EntreRios, #Rosario, #Cordoba, #BuenosAires, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com