El ex gobernador Mario Moine en diálogo con el portal Debate Abierto analizó el nuevo escenario nacional y provincial, elogió la moderación de Milei y subraya que la incapacidad del Justicialismo para encarar la autocrítica sobre los actos de corrupción es la causa de su desaparición lenta pero progresiva.

Moine realizó un análisis sobre la realidad política y económica de Entre Ríos y del plano nacional tras los recientes procesos electorales.

El ex gobernador entrerriano (período 1991-1995) destacó que la provincia está inevitablemente condicionada por las decisiones del presidente Javier Milei y el rumbo de la economía nacional.

Seguidamente interpretó el resultado electoral como un fortalecimiento del Gobierno Nacional. Señaló que el Presidente tendrá más legisladores en el Senado y en Diputados, permitiéndole depender de menos alianzas y reduciendo la posibilidad de que se eliminen Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

“Esto es positivo, ya que resulta muy difícil gobernar con un Congreso en contra”, afirmó.

Moine resaltó un cambio clave en la figura presidencial, señalando que Milei recibió un cachetazo muy fuerte y demostró autocrítica. El Presidente se ha llamado a silencio o habla respetuosamente, lo que facilita las alianzas, incluso con gobernadores justicialistas que coinciden en el camino económico adoptado.

En cuanto al futuro, Moine observa un panorama muy interesante para 2026. Estima que la inflación caerá drásticamente, proyectando un 15-16% para 2026 y un 6-7% para 2027. Con una inflación tan baja, las tasas de interés anuales se reducirían (16-17%), lo que reactivaría la economía mediante la herramienta del crédito, permitiendo financiamientos a largo plazo como en países desarrollados (30 años para una casa, 10 años para un auto).

Para Moine, Argentina va a despegar en 2027 con un crecimiento del 7 u 8% anual por varios años.

Destacó que se avecinan dos grandes leyes: la flexibilización laboral y la problemática impositiva.

Reforma Laboral

Sobre la Reforma Laboral, aunque conoce pocos detalles, apoya una hipótesis de trabajo que consistiría en que las empresas aporten un 6% sobre la masa salarial, creando un fondo para el sistema indemnizatorio (similar a la libreta de la construcción) e ilustró que hoy, indemnizar a un empleado con 20 años de antigüedad puede costar entre 35 o 40 millones de pesos, algo que podría hacer quebrar a una pequeña empresa.

Más años para jubilarse

También urgió la necesidad de reformar la Caja de Jubilaciones en Entre Ríos, donde las jubilaciones a los 52, 55 o 57 años son insostenibles y propuso agregar entre 5 y 7 años a la edad jubilatoria, aplicándolo de forma progresiva a lo largo de 7 u 8 años.

Problemas

En el ámbito provincial, si bien Moine observa un buen 2026 para Entre Ríos, señaló que el gobernador Rogelio Frigerio enfrenta problemas en las áreas de salud y educación y cometió un error grosero al alejar al ministro de salud (Guillermo Grieve).

La mejora en la provincia dependerá de conseguir 300 millones de dólares para obra pública.

Cuestionamientos al PJ

El ex gobernador -que se define como peronista-, fue tajante al criticar la situación de su partido. Sostuvo que el peronismo está siendo condenado a la desaparición lenta pero progresiva, no por su pensamiento doctrinario, sino por el nivel de corrupción y el silencio de la mayoría de su dirigencia.

Moine lamentó que en los intentos de autocrítica, el peronismo no mencione a líderes condenados o imputados, como Cristina Fernández, el expresidente Alberto Fernández, Urribarri o los cuestionamientos a Bordet.

Y se preguntó ¿Por qué ninguno quiere hablar de corrupción?. Señaló que, en cambio, se han enfocado en expulsar dirigentes como Maya que participaron por fuera del partido, mientras se guarda silencio sobre los que fueron condenados por corrupción.

Finalmente, Moine hizo un llamado a eliminar el privilegio de los fueros para legisladores nacionales, ya que éstos no se usan para tener libertad de opinión, sino para esconderse de los hechos de corrupción.

Moine concluyó que, a sus 76 años, se ha alejado de la política activa para solo acompañar con su opinión.

(Fuente: Debate Abierto)

