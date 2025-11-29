WASHINGTON.- En medio de un clima de máxima tensión por los operativos militares norteamericanos en el Caribe y tras afirmar que “muy pronto” podrían empezar las operaciones terrestres en Venezuela, el presidente Donald Trump advirtió este sábado que el espacio aéreo del país sudamericano debe considerarse “cerrado en su totalidad”.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela permanecerá cerrado en su totalidad”, escribió el mandatario en su red Truth Social, un mensaje que encendió alarmas sobre la posibilidad de una escalada en la disputa con el régimen de Nicolás Maduro.

To all Airlines, Pilots, Drug Dealers, and Human Traffickers, please consider THE AIRSPACE ABOVE AND SURROUNDING VENEZUELA TO BE CLOSED IN ITS ENTIRETY. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/1dnv6O4Sy5 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@DailyTruthPosts) November 29, 2025

Trump -quien está en su club Mar-a-Lago, en Palm Beach- no especificó si Estados Unidos iniciará ataques contra Venezuela ni cuándo, pero en los últimos días insinuó que las fuerzas norteamericanas que se concentran desde hace semanas en el Caribe podrían extender pronto su serie de ataques contra embarcaciones presuntamente de “narcoterroristas” a operaciones terrestres.

“Empezarán muy pronto”, había dicho el líder republicano en un mensaje el jueves a miembros de las Fuerzas Armadas con motivo de la celebración del día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

La semana pasada, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos había advertido a las principales aerolíneas de una “situación potencialmente peligrosa” al volar sobre Venezuela debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar en o alrededor” del país.

A raíz de la advertencia, compañías como Iberia, Air Europa, Latam, TAP, Avianca, Plus Ultra y Turkish Airlines decidieron suspender sus operaciones en la zona. La FAA también indicó que la interferencia con los sistemas de navegación en el espacio aéreo de Venezuela aumentaron.

La advertencia de Trump de este sábado llega horas después de que el diario The New York Times revelara el viernes que Trump habló por teléfono la semana pasada con el presidente venezolano, y que discutieron una posible reunión entre ellos, según varias personas con conocimiento del asunto.

El presidente Donald Trump habla con los periodistas desde su club Mar-a-Lago el 27 de noviembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (Foto AP/Alex Brandon)Alex Brandon – AP

Las fuentes citadas por The New York Times también señalaron que el diálogo podría abrir la puerta a una vía diplomática, que contrasta con las acusaciones de narcotráfico contra Maduro y su cúpula militar, y la posibilidad latente de ataques terrestres.

La llamada telefónica entre ambos líderes, de la que participó el secretario de Estado, Marco Rubio, se produjo días antes de que entrara en vigor la designación -por parte del Departamento de Estado- de Maduro como líder de lo que la administración considera una organización terrorista extranjera, el Cartel de los Soles.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.FEDERICO PARRA – AFP

Desde septiembre pasado, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo 21 ataques contra presuntas embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, en los que murieron por lo menos 83 personas.

Esta semana, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, estuvieron en países de la región para reforzar la cooperación en seguridad y la lucha contra el narcotráfico, en medio de la escalada de tensiones con Venezuela por el despliegue militar en el Caribe.

Mientras Hegseth visitó la República Dominicana, Caine estuvo en Puerto Rico y en Trinidad y Tobago, país insular que está a muy pocos kilómetros de las costas venezolanas.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en conferencia de prensa después de reunirse con el presidente dominicano Luis Abinader, el miércoles 26 de noviembre de 2025, en el Palacio Nacional de Santo Domingo, República Dominicana. (AP Foto/Ricardo Hernández)Ricardo Hernandez – AP

El portaaviones más grande y moderno de la Armada estadounidense, el Gerald R. Ford, llegó al Caribe la semana pasada, y ahora se estima que hay unas 15.000 tropas en la región, incluidos marines en buques anfibios y unos 5000 efectivos en bases militares en Puerto Rico.

En las últimas horas, Trump afirmó que Washington “trabaja para disuadir a Venezuela y a los narcotraficantes”, a quienes acusó de enviar “veneno” a territorio estadounidense. El mandatario insistió en que su gobierno se “encargará” de la situación, sin dar más precisiones.

El régimen de Maduro, en tanto, acusa a Estados Unidos de utilizar como excusa la lucha contra el “narcoterrorismo” para presionar al presidente venezolano a que abandone el poder.

