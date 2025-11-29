En la mañana de este sabado, más precisamente en el tramo horario de 09 a 12Hs en el programa JUGO DE NARANJA que emite por Radio POP CONCORDIA 93.1 y que conduce Fabián Bustamante, nos visitó, invitado por la producción, el Director de DIARIO JUNIO, Claudio Gastaldi.

El motivo principal, de público conocimiento, fue conocer como estaba vivenciando estas horas, luego de los agraviantes dichos de parte del Señor Intendente de la Ciudad de Concordia Dr. Francisco Azcue, quien lo calificó como “mercenario “. Es por esto que la primera consulta realizada fue si se sentía un “mercenario del periodismo”.

Esta primera consulta, irónica, directa y frontal del periodista conductor, desato en Claudio Gastaldi una sonrisa seguida de una sutil carcajada. A la hora de su respuesta, dijo, “tengo 40 años de trayectoria, he transitado varios periodos políticos, en épocas de la dictadura militar junto a un grupo de amigos formamos la Asamblea de los Derechos Humanos, a lo largo de mi vida tengo antecedentes concretos de militancia, por mencionar”. Pérez Esquivel al recibir el Premio Nobel de la Paz, su primer destino en uso de ese galardón fue visitar Concordia.

Refiriéndose a su trayectoria periodística, destaco que estuvo enfrentado al poder bustista, en clara alusión a los años de gobierno del Dr. Jorge P. Busti, tanto cono Gobernador como Intendente, este me hizo echar de la radio que por entonces producíamos. Me echaron tanto de la radio como de televisión, un año sin trabajo. Después co funde una revista, nuestras denuncias provocaron el enfrentamiento con Sergio Urribari. También me paso con Montiel y muy por estos días con Bordet.

Con estos antecedentes, me ocupe de todos, están las pruebas y sentencio “cuando vos hablas de temas que el poder quiere ocultar, sos un problema”. “El agravio recibido fue un mamarracho, en mi opinión se le soltó la boca mal, es más, lo llamativo es que no sé cuántos medios se animarían a publicar una acusación como “mercenario” y no le repregunten, que pruebas tiene para esta calificación. No se le pregunto, por lo tanto, tuvieron que levantar la nota de este medio”. (En alusión directa a www.7paginas.com.ar).

Fabián Bustamante, en la siguiente pregunta le consulto porque cree que los dirigentes políticos reaccionan de esta manera, Gastaldi reafirmo su concepto, el poder oculta y la esencia del periodismo es transparentar las decisiones, “esto incómoda”.

Yendo específicamente al contenido de la discusión, Gastaldi afirmo “por decreto, entre gallos y medianoche, en el último mes del año, el Intendente cuyo discurso es bajar las tasas, disminuir los impuestos para que Concordia produzca y etc., etc., etc., este mismo Intendente, sin pasar por el Concejo Deliberante subió las tasas en un mes un 25%. Y en el año el aumento fue del 180%.

Esto enfureció a Azcue, el mismo dia habíamos publicado el nombramiento de un pedófilo para atender a los niños. Estos dichos “deberá responder en la Justicia .”

