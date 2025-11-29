En el marco de la presentación oficial de la temporada de verano de Entre Ríos en la Casa de la Provincia en Buenos Aires, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó el excelente desempeño del último fin de semana largo y la proyección “más que alentadora” para los próximos meses.

En diálogo con Radio Zona Concordia, Colello celebró que la provincia haya alcanzado “más del 95% de ocupación”, un indicador que ubicó a Entre Ríos “muy por encima de la media nacional” y que, según afirmó, “confirma que la provincia tiene con qué competir y atraer turistas de todo el país”.

“El fin de semana largo fue una antesala de lo que esperamos para este verano. Entre Ríos tiene termas, tiene ríos, tiene paisajes, tiene atardeceres, tiene al Carpi —que ya es una marca registrada—, pero sobre todo tiene algo fundamental: su gente. Los entrerrianos sabemos recibir bien, y quien nos visita siempre quiere volver”, destacó.

Impulso político al turismo y trabajo articulado con el sector privado

Colello enfatizó que los resultados alentadores no son casuales, sino fruto de una “política turística sostenida”, impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio. “Entre Ríos figura entre los destinos más elegidos según CAME, y eso redobla el trabajo. El turismo es una de las principales industrias generadoras de empleo privado, y la decisión del gobierno es acompañarla de forma permanente”, explicó.

En ese sentido, enumeró las acciones estratégicas desarrolladas en el último año como la creación del Ente Mixto de Turismo, el impulso a las microregiones turísticas, la elaboración de una guía para promover inversiones y la incorporación del turismo a la Ley RINI, otorgando beneficios impositivos a quienes apuesten a desarrollar proyectos en la provincia.

“Esto no se hace solo desde el Estado: el gran protagonista es el sector privado. Nuestro rol es escucharlos, entender qué necesitan y ponernos a disposición. Entre Ríos tiene una riqueza natural y cultural enorme, y hoy tiene una planificación para convertir esa riqueza en empleo y desarrollo”, subrayó.

Durante la presentación, Colello destacó también la diversidad de propuestas entrerrianas: playas, termas, fiestas populares, carnavales, pesca deportiva y una oferta cultural y gastronómica en crecimiento. “Tenemos una ubicación envidiable, estamos cerca de todo. Y tenemos historia, identidad y hospitalidad. Hay mil motivos para visitar Entre Ríos, pero lo más importante es que quienes vengan a visitarnos se vayan con ganas de volver”, sostuvo.

Consultado por la repercusión de Carpi, la figura del carpincho que acompaña la campaña turística provincial, Colello fue contundente: “Carpi llegó para quedarse. Es una estrella del turismo. Más allá de su simpatía, lo que dice Carpi es verdad: Entre Ríos tiene con qué. Y estamos haciendo todos los esfuerzos para que sea uno de los destinos más elegidos del país y ocupar el lugar que nos merecemos”.

