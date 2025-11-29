El Servicio Meteorológico Nacional elevó el nivel de advertencia y mantiene activas alertas amarillas y naranjas por tormentas en Entre Ríos y otras provincias.

Entre Ríos permanece bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, con lluvias intensas, ráfagas de hasta 80 km/h y ocasional granizo. Se prevé un descenso de temperatura para el domingo, con máximas de 25°C y mínimas de 17°C.

Este sábado, la provincia de Entre Ríos estará bajo alerta por tormentas, con un clima inestable en gran parte de la provincia. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que a partir de la tarde se desarrollen lluvias, con probabilidades que van del 40% al 70% de que se produzcan tormentas significativas. La combinación de altas temperaturas, elevada humedad favorecen la formación de fenómenos meteorológicos de magnitud considerable.

En cuanto al termómetro, no se esperan grandes variaciones, con una máxima que rondará los 30°C y una mínima que podría descender hasta los 20°C.

Sábado

El SMN emitió una alerta amarilla para los departamentos de Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay y Victoria. Se espera que estas áreas sean afectadas por tormentas localmente fuertes, con lluvias intensas en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, y ocasional caída de granizo. Además, las ráfagas de viento podrían superar los 80 km/h en forma localizada. Se prevé que la precipitación acumulada oscile entre 30 y 65 mm, con la posibilidad de superarse en algunas zonas.

Alerta domingo

Domingo: lluvias y descenso de temperaturas

Para el domingo, la situación meteorológica seguirá siendo inestable en las mismas zonas afectadas, especialmente en Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, y los departamentos mencionados el día anterior. Las tormentas seguirán con características similares: lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h en áreas puntuales. Las precipitaciones acumuladas también oscilarán entre los 30 y 65 mm, con chances de superar estos valores en puntos aislados.

El termómetro marcará un ligero descenso, con una máxima estimada de 25°C y una mínima de 17°C.

Share and Enjoy ! Shares