Licitación para recuperar el histórico Hotel Ayuí: el gobierno busca devolverle su esplendor turístico a Concordia

El Hotel Ayuí, ícono del turismo en Concordia y escenario de fiestas, casamientos y eventos sociales durante décadas, comenzará un proceso de recuperación tras años de abandono e intrusiones. El gobernador Rogelio Frigerio, junto al presidente de la Delegación Argentina de la CTM de Salto Grande, Alejandro Daneri, el intendente Francisco Azcué y el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, anunciaron el llamado a licitación nacional para su puesta en valor y reactivación como espacio turístico y de eventos.

“Este lugar tuvo un pasado esplendoroso, pero el populismo lo abandonó a su suerte. Estuvo ocupado ilegalmente durante mucho tiempo, lo que fue un acto de corrupción, y logramos recuperarlo con un enorme esfuerzo junto al intendente Mauricio. Ahora lo vamos a poner en valor con una licitación nacional para que vuelva a ser lo que alguna vez fue: un emblema del turismo en Concordia”, expresó el gobernador Rogelio Frigerio.

Los alcances de la licitación

El presidente de la CTM, Alejandro Daneri, explicó que el pliego se dará a conocer la próxima semana y que contempla tanto la recuperación edilicia como la operatoria turística del complejo. El objetivo es que el hotel vuelva a recibir eventos sociales, corporativos y turísticos en un marco acorde a su tradición.

“Se trata de poner en valor un activo estratégico de la provincia y del municipio, y que el sector privado lo opere con eficiencia. El Hotel Ayuí está en uno de los lugares más lindos de Entre Ríos y merece ser aprovechado como corresponde”, precisó Daneri.

Como gesto adicional, el mobiliario existente será donado al Consejo del Niño, el Adolescente y la Familia (Comnaf), institución que “tiene enormes necesidades y podrá aprovechar esos recursos”, remarcaron.

El futuro de los trabajadores

Consultado por la situación laboral, Frigerio aseguró que se priorizará a los trabajadores con experiencia y arraigo en el lugar. “Queremos que quienes aman este hotel puedan volver a ser parte de su funcionamiento”, afirmó.

Impacto en Concordia

El intendente Francisco Azcué subrayó la importancia de este anuncio para la ciudad:

“La historia de este hotel es la historia de Concordia: una joya que el populismo destruyó con malas administraciones y negocios para amigos. Hoy, con honestidad y eficiencia, estamos dejando atrás esas prácticas y demostrando que en 20 meses de gestión se pueden revertir décadas de abandono”, expresó.

Ordenar y recuperar

Finalmente, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que este avance es parte de un plan integral de recuperación de espacios públicos.

“Ya pusimos en valor el Camping Las Palmeras y estamos trabajando para recuperar Tortuga Alegre. El Hotel Ayuí es otro paso en esta línea: ordenar lo que estaba desordenado y devolverle a la sociedad lo que le pertenece”, señaló.

HotelAyuí #Concordia #EntreRíos #Turismo #Inversiones #Gestión #Recuperación #DesarrolloLocal #Licitación #CTMSaltoGrande #RogelioFrigerio #FranciscoAzcué #MauricioColello #AlejandroDaneri