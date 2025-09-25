Ni Victoria ni Colón: el pueblo de Entre Ríos que enamora con su naturaleza e historia

Entre paisajes ribereños y arquitectura colonial, Cerrito es el destino ideal para una escapada de fin de semana en Entre Ríos.

En el corazón de Entre Ríos, a solo una hora de Paraná, se encuentra Cerrito, un pueblo que combina naturaleza, historia y tranquilidad. Fundado en 1882 como parte de la colonización agrícola, supo mantener su esencia rural y ofrece a los visitantes una experiencia relajante, lejos del bullicio de las ciudades.

El principal atractivo de Cerrito es la Reserva Natural Educativa Montecito de Lovera, un espacio de seis hectáreas que preserva el monte nativo y la biodiversidad local. Allí se extienden tres senderos interpretativos que suman 900 metros, ideales tanto para recorridos cortos como para caminatas más largas.

Cerrito ofrece sectores ribereños ligados al Paraná, donde el paisaje del río complementa la tranquilidad del pueblo (Turismo Entre RÍos)

Durante la visita, es común cruzarse con especies autóctonas como algarrobos, ñandubay y espinillos, y más de 100 variedades de aves, entre ellas cardenales, horneros y biguás. Los senderos son accesibles y tranquilos, perfectos para respirar aire puro y disfrutar del paisaje rural.

Además, Cerrito ofrece sectores ribereños junto al río Paraná, donde el paisaje del río complementa la calma del pueblo y se pueden realizar paseos a la orilla del agua.

Más allá de su riqueza natural, Cerrito conserva edificios que reflejan su historia. El Palacio Municipal, la Biblioteca Popular Federico Schroeder y el Museo Regional de Cerrito rescatan la memoria de los primeros colonos. La Plaza Las Colonias, en el centro del pueblo, invita a caminar y disfrutar de su ambiente relajado, ideal para sentarse a tomar un mate o simplemente contemplar el entorno.

En fechas especiales, Cerrito celebra fiestas patronales y encuentros culturales que combinan música, danzas folclóricas y comidas tradicionales. Una inmersión completa en la cultura local.

La Reserva Natural Educativa Montecito de Lovera, el gran atractivo de Cerrito, alberga más de 100 especies de aves (Foto: Facebook Reserva Natural Educativa Montecito de Lovera )

La gastronomía de Cerrito está marcada por la cultura de la pesca que caracteriza a la región. En los bares y restaurantes se destacan los pescados de río, como el dorado y el sábalo, acompañados por carnes a la parrilla y verduras de estación.

También se pueden encontrar ferias de productores locales con quesos, embutidos caseros y dulces regionales. Para quienes disfrutan de lo simple, un mate bajo la sombra de la plaza o una picada con productos típicos son parte del encanto del pueblo.

Cómo llegar a Cerrito

Desde Paraná, se accede por la Ruta Nacional 168 y luego la Ruta Nacional 12, en un trayecto de aproximadamente 53 kilómetros. La mayor parte del camino está asfaltada y con poco tránsito fuera de temporada, lo que facilita la escapada de fin de semana.

Para quienes viajan desde Buenos Aires, la ruta total suma alrededor de 6 horas en auto, pasando por ciudades como Rosario y Paraná, lo que hace de Cerrito un destino accesible para una excursión prolongada o un fin de semana.