ACCIDENTE DE TRÁNSITO: Vuelco de vehículo en Ruta 14

El 25/09/25, un Renault Sandero Stepway color bordo se salió de la Ruta Nacional 14, km 232, en el acceso a Clodomiro Ledesma. El vehículo perdió el control y volcó a 25 metros de la cinta asfáltica, quedando el conductor atrapado entre los hierros hasta su rescate.

Viajaban en el auto cinco personas, entre ellas ciudadanos paraguayos y argentinos, todos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Masvernat, se aguardan informes sobre el carácter de las lesiones.

Intervinieron Bomberos de Ubajay y Concordia, además de Policía Científica. El fiscal de turno, Dr. Arias, resultó debidamente informado del incidente.

ALLANAMIENTOS POSITIVOS: secuestro de cocaína y efectivo

La División Drogas Peligrosas, en la tarde de hoy, llevó a cabo dos allanamientos en el barrio José Hernández, con resultados positivos, en el marco de causa en etapa de investigación.

Detalles del operativo:

Se secuestraron 24 envoltorios con cocaína y un trozo compacto tipo piedra de cocaína, con un pesaje total de 51,6 gramos, además de $89.600 en efectivo y 10 celulares.

Detenidos:

Resultaron detenidas dos personas, siendo una mujer y un hombre.

Fiscalía e investigación:

El fiscal a cargo es el Dr. Fabio Zabaleta, y el juzgado de garantías es el N° 1, a cargo del Dr. Mauricio Guerrero.