La explicación de Adorni tras presentar su declaración jurada: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”

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El jefe de Gabinete dijo que hizo esta noche las presentaciones sobre su patrimonio; dijo que obtuvo ganancias de US$300.000 en bitcoins y que no lo había plasmado en sus papeles porque era una forma de “escapar de la vieja política”

l jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó esta noche en diálogo con LN+ que presentó su declaración jurada. En el programa Mesa Chica, con José Del Rio, el funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito, admitió que junto a su esposa, Bettina Angeletti, “ahorramos en negro, como todos los argentinos”.

“¿Y por qué no lo declararon?“, preguntó Del Rio. ”No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años”, respondió.

“La declaración jurada 2025 que vence el 31 de julio próximo la presenté antes de entrar acá, y también presenté las declaraciones rectificativas 2023 y 2024, siempre hablándote de la Oficina Anticorrupción”, añadió.

El jefe de ministros agregó: “Yo toda mi vida, desde los 18 años, trabajé en el sector privado. A lo largo de mi vida me crucé con mi mujer, quien también trabajó en el sector privado. Y toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”.

Sin embargo, en marzo, Adorni había dicho que tenía todo declarado. “Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”, afirmó en una conferencia de prensa. Hoy, se contradijo.

Explicó que declaró ahora sus ahorros en negro por consejo de su abogado. “El abogado me dice: “Mirá, reconstruyamos tu patrimonio: ¿cómo obtuviste todo lo que tenés?. Y ahí efectivamente le cuento todo el ahorro que fui teniendo en mi vida privada. En mis 25 años de actividad privada, el que tuvimos en negro con mi mujer. Y ahí lo que me explica el abogado es que, si obtuve mis ahorros en negro es de segundo orden. Entonces ahí me empieza a explicar que yo debía decir que al ahorro lo había obtenido previo a mi función pública. Que es el eje del enriquecimiento ilícito”.

Adorni afirmó además que se decidió a presentar todo porque lo acusaron de “chorro”.

Volvió a atacar a los medios: “No puedo responder al tribunal mediático que desde el primer momento me juzgó. Cuando me hacen la denuncia por enriquecimiento ilícito, estaba convencido de que no importa lo que yo explique. No tenía ningún sentido que yo explique sin dos elementos: la Declaración Jurada y la documentación que me respalde que los ahorros eran previos a la función pública”.

“A mí me dolió un montón que me traten de chorro. Es terrible. Entendí entonces que no me podía ir”, afirmó cuando se le preguntó si pensó en renunciar. “El objetivo no soy yo, sino voltear al gobierno. El objetivo es el presidente Milei”, indicó.

En medio de la denuncia en su contra y de la demora en presentar su declaración para explicar su crecimiento patrimonial, algo que exigió la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, el funcionario se adhirió hoy al régimen simplificado de Ganancias incorporado en la ley de inocencia fiscal, algo que podría simplificarle problemas tributarios pero no lo exime de dar una rendición de cuentas ante la Justicia.

Sobre su crecimiento, desglosó: “Mi primer dinero lo hago en 2002 cuando muere mi padre, y con mi hermano nos hacemos con el departamento. Después conozco a mi mujer, nos casamos y unificamos nuestros ahorros. En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoins, de hecho mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000″.

Y agregó: “Esos dólares surgen de 25 años de haber invertido. La criptomoneda era mi manera de demostrar mis ahorros previos a la función pública. Después fueron 25 años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella”.

Luego justificó su ingreso al régimen de Ganancias simplificada: “Está lejos de los umbrales de la ley penal tributaria. Para lo único que sirve es para que la declaración jurada la haga ARCA, no uso ninguna otra herramienta de la ley de inocencia fiscal”.

Según sus declaraciones, la casa de Indio Cuá había sido dedclarada. “Yo no la incluí, porque esa casa estaba escriturada 100% a nombre de mi mujero, siempre estuvo declarada, estaba en su declaración. Son formalismos”, precisó.

Otros de los puntos clave de la investigación, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, es la deuda que contrajo el jefe de Gabinete con dos jubiladas al adquirir su departamento en Caballito.

Según la explicación brindada, la operación se realizó mediante un acuerdo con Pablo Feijoó, a quien describen como amigo personal del funcionario.

Las fuentes oficiales sostienen que la compra no implicó una operación tradicional por el valor total del inmueble. De acuerdo con esa versión, Adorni desembolsó únicamente USD 30.000 en concepto de anticipo. El resto de la estructura financiera de la operación se habría apoyado en mecanismos de financiamiento e hipotecas que, según la explicación presentada, rondaron en conjunto los USD 100.000.

Al respecto, el titular de la cartera de ministros señaló: “Esa operación la hice con un amigo, no sé por qué las rotularon como jubiladas, una es la mamá de un amigo, es una operación que yo dentro de mis problemas de seguridad, y los temores que empecé a tener con mis hijos, mi amigo me dijo: ‘Mudate, después ves, cuando vendés, me pagás’, y lo que hicimos fue formalizarlo todo con un instrumento y no fue más que eso”.