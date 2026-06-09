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Julio Solanas lanzó una fuerte crítica a la gestión nacional, al endeudamiento con el FMI y al rumbo económico del país. El exintendente de Paraná también analizó la situación del peronismo y llamó a fortalecer la unidad política.

La afirmación de Julio Solanas “Veo un Gobierno nacional divorciado del pueblo” sintetizó buena parte de las críticas que el exintendente de Paraná y exdiputado nacional formuló durante su participación en el programa Quién Dice Qué, que se emite por Elonce #Paraná. En una extensa entrevista, el dirigente peronista expresó su preocupación por la situación social, económica e institucional del país, cuestionó el rumbo de la administración nacional y llamó a la reconstrucción de consensos dentro del peronismo.

Desde el inicio de la conversación, Solanas manifestó que sigue de cerca la actualidad política argentina y aseguró que percibe una creciente distancia entre el Gobierno y las demandas de la ciudadanía.

“Estoy mirando con mucha atención lo que pasa en Argentina. Veo que hay un divorcio entre un Gobierno nacional y su pueblo, desde las cuestiones más insignificantes como no recorrer las provincias, no acudir a las provincias que tuvieron dificultades como, por ejemplo, el tornado de Bahía Blanca, donde el presidente promovió la ausencia del Gobierno nacional, cargando todo sobre las provincias y los municipios”, sostuvo.

El dirigente consideró que esa desconexión genera preocupación en amplios sectores de la sociedad, incluso entre quienes respaldaron electoralmente al actual gobierno.

“Hay preocupación de cientos de ciudadanos y ciudadanas que no se sienten contenidos, independientemente que algunos apostaron a esa expresión política. No es una cuestión menor porque hace a la no disociación de ese encuentro en función de los intereses de la Argentina, que es lo que debe interpretar cualquier gobierno”, agregó.

Críticas a los viajes presidenciales y a la relación con las provincias

Durante la entrevista, Solanas también cuestionó la política exterior del Gobierno nacional y particularmente los viajes realizados por el presidente a Estados Unidos. Según su mirada, esas acciones deben responder prioritariamente a intereses institucionales y no partidarios.

“No es solamente una decisión reprochable porque eso va a tener reproche alguna vez. Cuando vos viajas en función del Estado que te confirió esa responsabilidad como presidente de la república. Hay viajes que no tienen consideración solamente desde el punto de vista partidario y sectorial. Eso es muy grave porque existe un precedente nefasto”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la representación presidencial debe estar orientada a fortalecer los intereses nacionales y advirtió sobre las consecuencias de decisiones que, a su criterio, pueden debilitar el vínculo entre el Estado y la ciudadanía.

Además, planteó cuestionamientos institucionales vinculados al cumplimiento de obligaciones por parte de funcionarios nacionales y al respeto por las normas constitucionales.

“Se ha perdido el respeto a la Constitución, que el presidente no la puede violar en ninguna forma y que se esté cargando días y días porque un funcionario no presentó una Declaración Jurada, que es una cuestión normal. Los que hemos sido legisladores y hemos ocupado un lugar elegidos por el pueblo, es algo absolutamente normal. En este caso, es un mandato delegado y que de alguna forma queda como un encubrimiento de esa falta de responsabilidad constitucional avalada por el presidente de la república”, remarcó.

Preocupación por el ajuste y el endeudamiento

Foto: Elonce.

Otro de los ejes centrales de las declaraciones de Solanas estuvo relacionado con el impacto de las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional. El dirigente manifestó su preocupación por los recortes en diferentes áreas y por las consecuencias sociales que generan.

“Por eso es una gran responsabilidad del dirigente no poner piedras en el camino, pero estamos en profunda dificultad. Hay un gran ajuste en todos los niveles, hasta en los más crueles como en la discapacidad, la universidad pública o la ciencia y la tecnología”, expresó.

Según sostuvo, las medidas de ajuste afectan sectores estratégicos para el desarrollo nacional y golpean especialmente a los sectores más vulnerables de la población.

Asimismo, vinculó la situación económica actual con el endeudamiento externo y cuestionó la continuidad de las negociaciones con organismos internacionales de crédito.

“Hay que resaltar que, además de este gran ajuste, se sigue pidiendo dinero al FMI. Estamos endeudados absolutamente y esto tiene que ver con un correlato porque por ahí se toma nuestro gobierno y tenemos responsabilidades, no las eludimos en el debate. Es una responsabilidad de los cuatro años del presidente Macri que nos endeudó por 100 años a la República Argentina. Es una deuda externa impresionante y que ha retomado este presidente”, señaló.

“Estoy en contra del endeudamiento serial”

Foto: Elonce.

En otro tramo de la entrevista, Solanas profundizó sus críticas sobre la política financiera del país y manifestó su rechazo a los sucesivos ciclos de endeudamiento.

“Estoy en contra del endeudamiento serial que tiene hoy Argentina y el ajuste salvaje que los argentinos estamos soportando”, afirmó.

Para el exintendente, el principal problema radica en que las decisiones económicas no están contemplando las necesidades de la población y generan un escenario de creciente incertidumbre social.

“Estoy profundamente preocupado porque veo un Gobierno nacional divorciado del pueblo”, reiteró, reforzando el concepto que atravesó gran parte de su análisis político.

Las declaraciones se producen en un contexto de debate sobre el rumbo económico, la evolución de indicadores sociales y la discusión acerca del rol del Estado en distintas áreas estratégicas.

La crisis del peronismo y el desafío de reconstruir la confianza

Consultado sobre la situación interna del peronismo, Solanas reconoció que el movimiento atraviesa una etapa compleja y sostuvo que resulta necesario asumir responsabilidades para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Foto: Elonce.

“El Peronismo está transitando una crisis y no hay que ocultarla. Es una crisis dirigencial, en la que me incluyo. Es una crisis de credibilidad ante su pueblo y una crisis de un plan decididamente que entusiasme con valores, principios y con lo que implica ese acercamiento hacia la ciudadanía”, reconoció.

Sin embargo, expresó confianza en la capacidad de recuperación del espacio político y destacó la vigencia de sus principios históricos. “El Peronismo se va a recuperar, pero estamos transitando una crisis”, aseguró.

En esa línea, consideró que la autocrítica es una herramienta indispensable para reconstruir una propuesta política capaz de representar nuevamente a amplios sectores de la sociedad.

La unidad como respuesta al escenario político

Solanas también se refirió a los distintos movimientos internos que se desarrollan dentro del peronismo y valoró los encuentros entre dirigentes nacionales que buscan consensuar estrategias de cara al futuro.

“Me parece que hay un tiempo enorme de la autocrítica que se la va haciendo el Peronismo. Me parece bueno que haya instancias –como en Parque Norte- y otra con Axel (Kicillof), quien es el que mayormente interpreta este tiempo del Peronismo y confronta con las políticas antipueblo de Milei como así también el Kirchnerismo a través de Máximo. Ellos han estado reunidos y eso es saludable porque eso es la conducción con la hora de los tiempos. El tiempo amerita decididamente ese encuentro entre los dirigentes, sino ese encuentro con los pueblos”, manifestó.

Foto: Elonce.

Respecto al debate por posibles sanciones partidarias y expulsiones dentro del Partido Justicialista, el dirigente se mostró contrario a medidas de exclusión y llamó a fortalecer el diálogo.

“Respeto profundamente el PJ. Ahora nuestro espacio político es más que el PJ. Quiero llamar a la reflexión: nadie sobra dentro de este espacio político. Si hay alguna cuestión reprochable, tiene que haber alguna actitud reprochable”, afirmó.

Además, agregó: “Me he manifestado en contra de la posibilidad de suspensión y expulsión. Hay que buscar los resortes para el diálogo y el encuentro en función de los intereses del pueblo. Hay que buscar esa unidad porque el momento de la Argentina es difícil”.

Finalmente, insistió en que la construcción de consensos debe trascender incluso las fronteras partidarias para enfrentar los desafíos actuales del país.

“Es parte de la construcción seria establecer vínculos de unidad más allá de nuestro espacio político porque claramente hay una intención de la derecha internacional de inmiscuirse en los temas nacionales y la entrega de los recursos nacionales y todo lo que implica los años de lucha de miles de ciudadanos y compatriotas. Con más razón, es el disparador buscar la unidad para confrontar con esas ideas”, concluyó.

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Julio Solanas: El rearmado del peronismo en Entre Ríos