Causa cuadernos: la exdiputada Mariana Zuvic dijo que el kirchnerismo es lo «más corrupto de la historia»

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La exlegisladora de la UCR declaró en el TOF 7 y lanzó duras frases contra los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner

Este jueves continuaron las jornadas de declaraciones en el juicio por la causa cuadernos, que investiga posibles hechos de corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo. Una de las que prestó declaración fue Mariana Zuvic, ex diputada nacional por la UCR, quien catalogó al gobierno de los Kirchner como el más “corrupto de la historia”.

La exlegisladora declaró como testigo ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF7) y sostuvo que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fueron parte del «régimen político más perverso, destructivo y corrupto de la historia argentina».

Zuvic se refirió a la situación de la provincia de Santa Cruz, donde ella vivía en aquel momento, y también habló del Instituto de Desarrollo Urbano y de Vivienda de Río Gallegos, durante el periodo en el que Néstor Kirchner fue intendente. Sobre esa etapa, ella señaló que era un “laboratorio de lo que luego se conocería a nivel nacional”, que fue el llamado Ministerio de Planificación Federal.

“Ahí comenzó la matriz de la corrupción porque ya estaban Julio De Vido, José López y Guillermo Fernández (El Ñoqui). Esas personas estaban en el Instituto y manejaban el listado de aquellos que podían ser beneficiados con los planes de vivienda, una herramienta política muy fuerte en el kirchnerismo”, explicó Mariana Zuvic ante el tribunal porteño.

Roberto Lavagna también declaró y complicó al sector k

El exministro de Economía Roberto Lavagna también fue parte de la ronda de testigos de este jueves en el juicio por la causa cuadernos y sus palabras, complicaron al kirchnerismo al asegurar que en 2005 detectó sobreprecios promedio del 20% en contratos vinculados al área de Vialidad.

Durante su exposición ante el TOF 7, el ex funcionario de Néstor Kirchner explicó que las sospechas surgieron luego de una advertencia realizada por el Banco Mundial sobre posibles irregularidades en programas financiados por ese organismo.

En el tramo final de su visita a tribunales, Lavagna recordó cómo se produjo su salida del Gobierno de Néstor Kirchner: “No voy a decir que renuncié. Puse mi cargo a disposición a pedido del Presidente”.

La causa que también involucra a Cristina Kirchner

A mediados de marzo, la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner -quien cumple su condena por la causa Vialidad- comenzó su declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 en el marco del juicio por la Causa Cuadernos.

Fiel a su estilo, la expresidenta lanzó durísimas críticas al accionar de la Justicia, considerando que la investigación del juez Claudio Bonadío y del fiscal Carlos Stornelli está inmersa en «prácticas mafiosas».

𝐂𝐀𝐔𝐒𝐀 𝐂𝐔𝐀𝐃𝐄𝐑𝐍𝐎𝐒: 𝐙𝐔𝐕𝐈𝐂 𝐀𝐒𝐄𝐆𝐔𝐑𝐎́ 𝐐𝐔𝐄 𝐄𝐋 𝐊𝐈𝐑𝐂𝐇𝐍𝐄𝐑𝐈𝐒𝐌𝐎 𝐅𝐔𝐄 “𝐄𝐋 𝐑𝐄́𝐆𝐈𝐌𝐄𝐍 𝐏𝐎𝐋𝐈́𝐓𝐈𝐂𝐎 𝐌𝐀́𝐒 𝐏𝐄𝐑𝐕𝐄𝐑𝐒𝐎 𝐘 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐔𝐏𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀”



Buenos Aires, 4 junio (NA) — La ex diputada nacional Mariana… — Noticias Argentinas (@NAagencia) June 4, 2026