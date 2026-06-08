“Argentina quiere convertirse en la meca mundial de la Inteligencia Artificial”: Sturzenegger reveló el plan libertario para transformar el país

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Mientras gran parte de la dirigencia política sigue atrapada en las disputas electorales, los escándalos coyunturales y las discusiones superficiales del día a día, en silencio avanza un proceso de reformas estructurales que podría modificar profundamente el modelo económico, jurídico y productivo de la Argentina durante las próximas décadas.

El dato no es menor: gran parte de la sociedad —y especialmente buena parte de la clase política tradicional— parece no estar tomando dimensión de los cambios que se están impulsando desde el gobierno de Javier Milei. Cambios que no son simples decretos administrativos ni medidas aisladas, sino transformaciones de fondo que buscan redefinir la relación entre el Estado, el mercado, la producción, las inversiones y hasta el lugar de la Argentina en la economía global.

Mientras el debate público muchas veces queda reducido a peleas televisivas, especulaciones electorales o discusiones partidarias menores, debajo de esa superficie comienza a consolidarse una arquitectura económica completamente distinta a la que dominó el país durante décadas.

El gobierno libertario apuesta a desmontar regulaciones históricas, reformular leyes de sociedades, flexibilizar mercados, abrir sectores estratégicos al capital internacional, liberar estructuras productivas y posicionar a la Argentina como un polo global de innovación tecnológica y financiera.

La magnitud de estas reformas —si efectivamente logran sostenerse en el tiempo— podría sentar las bases de una nueva Argentina: un país orientado a la competencia global, la captación de inversiones, el desarrollo tecnológico y la exportación de servicios de alto valor agregado.

Sin embargo, el verdadero interrogante no es solamente económico. La discusión de fondo pasa por entender si la sociedad argentina está preparada cultural, política y socialmente para una transformación de semejante profundidad.

En ese contexto, la reciente entrevista brindada por el ministro Federico Sturzenegger en Neura Media dejó múltiples definiciones que permiten comprender hacia dónde apunta realmente el proyecto libertario.

El ministro de Desregulación defendió la libertad económica como eje del modelo de Javier Milei y anticipó una batería de reformas estructurales que, según aseguró, marcarán “el semestre más reformista desde 1989”.

En una extensa entrevista concedida a Neura Media, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expuso con crudeza la visión económica y política del gobierno de Javier Milei. Entre definiciones sobre Inteligencia Artificial, desregulación económica, mercado de capitales, yerba mate, propiedad privada y apertura al capital extranjero, el funcionario dejó una frase que sintetiza el rumbo que imagina para la Argentina: “Queremos que el país se convierta en el mejor lugar del mundo para desarrollar empresas de Inteligencia Artificial”.

Lejos de una charla técnica, la entrevista mostró el ADN ideológico del oficialismo libertario: menos Estado, menos regulaciones y una apuesta agresiva a competir globalmente mediante libertad económica y ventajas fiscales.

Inteligencia Artificial: “No hay que regular por las dudas”

Uno de los ejes centrales fue el debate internacional sobre la regulación de la Inteligencia Artificial. Sturzenegger sostuvo que el gran problema del mundo moderno es “regular antes de que exista el problema”.

“Cada regulación es un costo, una barrera de entrada y un freno a la innovación”, afirmó.

Según explicó, el gobierno trabaja en una modificación de la Ley de Sociedades para crear un marco jurídico especial que permita atraer empresas globales de IA hacia Argentina, tomando como modelo el caso de Irlanda.

La lógica oficial es simple: si Europa sobre regula y Estados Unidos presenta riesgos jurídicos para este tipo de compañías, Argentina podría convertirse en un refugio global para la nueva economía tecnológica.

“Queremos ofrecer libertad para operar, responsabilidad limitada y un régimen fiscal atractivo. Si eso funciona, empresas de todo el mundo podrían radicarse acá”, explicó.

Incluso citó el caso de Apple y cómo la firma registró en Irlanda la empresa propietaria del software del iPhone para aprovechar beneficios fiscales.

“Va a ser el semestre más reformista desde Menem”

Sturzenegger aseguró que el gobierno de Milei está llevando adelante el mayor paquete de reformas estructurales desde el primer gobierno de Carlos Menem.

“Este semestre va a ser el más reformista desde 1989. Nunca pasó algo igual”, afirmó.

Entre las reformas mencionó:

Modernización laboral.

Cambios en el mercado de capitales.

Reforma de la Ley de Sociedades.

Desregulación del cabotaje fluvial.

Privatización del Belgrano Cargas.

Cambios en propiedad intelectual de semillas.

Apertura a inversiones extranjeras en tierras y puertos.

Reforma de farmacias y múltiples sectores económicos.

Mercado de capitales: financiamiento sin pedir permiso

Uno de los anuncios más impactantes fue la futura desregulación del mercado de capitales.

El ministro adelantó que emisiones inferiores a aproximadamente 120 millones de dólares dejarán de requerir autorización previa de la Comisión Nacional de Valores.

La medida apunta especialmente a las PYMES.

“Queremos que una empresa pueda emitir deuda o acciones de manera mucho más simple. Los argentinos tienen 250 mil millones de dólares afuera y queremos que inviertan en Argentina”, sostuvo.

Para el gobierno, el problema no es la falta de ahorro sino la ausencia de instrumentos confiables y ágiles para canalizar inversiones locales.

La yerba mate y la batalla cultural contra las regulaciones

Sturzenegger también defendió la eliminación de regulaciones en el mercado yerbatero, pese a las críticas de productores misioneros.

Según argumentó, el sistema anterior “duplicaba artificialmente el precio de la yerba” perjudicando a millones de consumidores.

“No puede ser que una industria competitiva se transforme en un cartel regulado por el Estado”, disparó.

Aunque reconoció que muchos productores sufrieron la caída del precio, sostuvo que la industria ahora tiene una oportunidad histórica de expandirse globalmente.

“Estamos en récord de producción y exportación. Si China empieza a tomar mate, esto puede ser gigantesco”, afirmó.

Semillas, minería y propiedad privada

Otro de los puntos abordados fue la modificación del régimen de fiscalización de semillas.

Según Sturzenegger, el objetivo es garantizar derechos de propiedad intelectual para atraer nuevas tecnologías agrícolas.

Puso como ejemplo el algodón: mientras en Chaco se producen 600 kilos por hectárea, en Brasil se alcanzan 1.400 kilos gracias al uso de semillas avanzadas.

“El productor que tiene mejor tecnología no la trae porque sabe que después se la copian”, explicó.

Además, adelantó cambios profundos en restricciones vinculadas a tierras, puertos y capital extranjero.

“Corrientes podría triplicar su PBI con inversiones forestales y de celulosa”, aseguró.

Hidrovía, ríos y logística: “Nos prohibimos producir”

Con especial énfasis, el ministro criticó el régimen actual del transporte fluvial y la ley de cabotaje.

Describió situaciones “absurdas” donde productores del litoral deben transportar mercadería cientos de kilómetros en camión en lugar de usar los ríos.

“Un productor forestal en Misiones manda la madera mil kilómetros por camión cuando podría cargarla a diez kilómetros sobre el Paraná”, cuestionó.

La futura reforma permitiría una navegación más libre y reduciría significativamente costos logísticos en el norte argentino.

La lógica Milei: desregular para crecer

Durante toda la entrevista, Sturzenegger insistió en una idea: el problema histórico argentino no fue la falta de recursos, sino las restricciones creadas por el propio Estado.

“Nos prohibimos producir. Nos prohibimos exportar. Nos prohibimos crecer”, resumió.

La apuesta oficialista, según dejó claro, es transformar a la Argentina en un país abierto al capital, a la innovación tecnológica y a la competencia global, incluso a costa de fuertes tensiones con sectores históricamente protegidos.

Lo que no se dice

Detrás del discurso de modernización aparece una transformación mucho más profunda: el gobierno de Javier Milei intenta modificar no sólo la economía argentina, sino también la cultura política que durante décadas legitimó controles estatales, subsidios y mercados regulados.

La incógnita es si esa velocidad reformista podrá sostenerse social y políticamente en un país atravesado por desigualdad, pobreza y una estructura productiva acostumbrada a convivir con protección estatal.

La otra gran pregunta es si esta revolución desreguladora efectivamente atraerá inversiones reales o si terminará generando nuevas tensiones sociales y económicas en el interior productivo argentino.

Por ahora, el gobierno apuesta todo a una sola carta: libertad económica extrema para intentar convertir a la Argentina en un nuevo polo global de negocios e innovación.

Redaccion: Analisis Litoral