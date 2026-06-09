Astillero y Metalúrgica Falco: producción y desarrollo desde Gualeguaychú

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La recorrida permitió conocer el trabajo que desarrolla la empresa en el ámbito de la industria naval y su aporte a la actividad productiva local.

El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, visitó las instalaciones de Astillero y Metalúrgica Falco en la ciudad de Gualeguaychú, donde fue recibido por su titular, Alejandro Falco. Durante la recorrida, conoció los distintos sectores de producción y los procesos vinculados a la fabricación de embarcaciones destinadas a la actividad en la zona de islas.

La visita brindó la oportunidad de interiorizarse sobre las características de la actividad que desarrolla la empresa, así como de intercambiar perspectivas sobre la realidad de la industria naval y los desafíos que enfrenta un sector que requiere mano de obra especializada y conocimientos técnicos específicos.

Con trayectoria en la actividad naval y metalúrgica, Astillero y Metalúrgica Falco desarrolla embarcaciones y soluciones vinculadas al trabajo en el ámbito fluvial, consolidando una labor sostenida en la ciudad de Gualeguaychú.

En ese marco, Mouliá destacó la importancia de conocer y acompañar a quienes apuestan por producir en la provincia. “Visibilizar el trabajo de las empresas entrerrianas es reconocer el esfuerzo, la capacidad y el compromiso de quienes generan empleo y contribuyen al desarrollo de Entre Ríos”, expresó.

La visita se enmarca en las acciones de vinculación institucional que impulsa la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires para relevar y difundir iniciativas productivas que forman parte de la realidad económica de la provincia.