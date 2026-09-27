Ignacio Cabrera fue proclamado presidente de La Libertad Avanza en Concordia tras la oficialización de la Lista 2 A

La Junta Electoral Provincial de La Libertad Avanza – Distrito Entre Ríos proclamó a Ignacio Ernesto Cabrera como nuevo presidente de la Asamblea Departamental Concordia, luego de oficializar la Lista 2 A como la única lista habilitada para la elección interna complementaria. La resolución, fechada este sábado 26 de septiembre de 2026 en Paraná, dejó sin efecto la realización de los comicios previstos para el 3 de octubre, al haberse presentado y ratificado una sola nómina.
Según el documento, la convocatoria a la elección complementaria se realizó en cumplimiento de las sentencias del Juzgado Federal de Paraná N.º 1 y de la Cámara Nacional Electoral, que habían ordenado repetir los comicios de la Mesa Única anulada de Concordia. El Comité Ejecutivo Provincial fijó la fecha del acto electoral mediante el Acta N.º 7 del 24 de agosto de 2026, y la Junta Electoral quedó integrada por Gustavo Colignon, María Celina Ledesma e Ignacio Miquere.
La resolución detalla que la convocatoria y el cronograma fueron publicados en el sitio web del partido y en medios oficiales, y que se notificó fehacientemente a los candidatos de las dos listas originalmente oficializadas. En ese marco, el documento deja constancia de que el candidato Eduardo Beswick, quien encabezaba la otra lista , no respondió a las notificaciones, pese a haber recibido dos cartas documento —el 7 y el 15 de septiembre— y no compareció dentro del plazo para ratificar su participación, constituir domicilio electrónico ni presentar la documentación requerida. Por esa razón, la Junta Electoral lo tuvo por no ratificado y excluido del proceso.
Concluidas las etapas de control y sin observaciones pendientes, la Junta Electoral Provincial resolvió oficializar y proclamar a la Lista 2 A como conducción electa de la Asamblea Departamental Concordia. El documento cita el artículo 13 del Reglamento Eleccionario y el artículo 35 de la Carta Orgánica para fundamentar la decisión de prescindir del acto electoral, al existir una sola lista válida.
El Anexo I de la resolución consigna la integración completa de las nuevas autoridades:
Vocales suplentes: Siomara Marlene Gallo; Alejandro Felipe Báez; María Cristina Larrea; Federico Exequiel Retamar
La Junta Electoral dispuso además la publicación de la resolución en el sitio oficial del partido y su comunicación al Comité Ejecutivo Provincial, a la Asamblea Provincial y al Juzgado Federal de Paraná N.º 1.
“Es el Presidente más Malvinero que hemos tenido”. Lo reconocen los Kirchneristas. Desde antes de ser Presidente dijo que la causa Malvinas seguiría vigente en su Gobierno. Hizo alianzas con los países más importantes, siguió el reclamo ante la ONU y otros organismos Internacionales, puso en agenda la discusión y ahora suma sanciones. Antes no quisieron reconocerle que estaba yendo en serio por la causa. Ahora es inevitable reconocerlo. Argentina está en un sendero de crecimiento y de futuro que a corto plazo no todos lo ven, pero Malvinas y los recursos que nos pertenecen pueden ayudar a empujar ese despegue
El decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos para cubrir los 645 millones de dólares que debe pagar con el resto de los condenados en la causa de Vialidad como parte de su condena por corrupción está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia desde hace cuatro meses.
Es que el 28 de mayo pasado la Cámara Federal de Casación rechazó el recurso extraordinario de los acusados para impedir que se rematen sus bienes y ellos acudieron a la Corte Suprema de Justicia, mediante un recurso de queja, que aún debe resolverse.
Esta decisión, si se rechaza el recurso, permitiría avanzar con la ejecución patrimonial de la condena y el remate virtual de los 111 inmuebles de la causa Vialidad que propusieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.#AnalisisLitoral, #UltimoMomento, #Urgente, #Noticias, #Argentina, #Actualidad, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #Periodismo, @infobae, @todonoticias, @lanacion, @clarincom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
#AHORA 19:20HS 🌩️Una linea de tormentas con fuertes lluvias y caída de granizos comienzan avanzar por el extremo sureste de Corrientes, noreste de Entre Rios y sur del Brasil.
#ATENTOS: ⚠️MONTECASEROS, MOCORETA, CHAJARÍ, FEDERACIÓN, COLON Y CONCORDIA.
*Aviso emitido a las 19:20hs (26/09/26 #AnalisisLitoral, #Inundaciones, #Temporal, #Emergencia, #Clima, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #SantaFe, #Argentina, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @rosariotres, @diariolacapital, @todonoticias, @infobae, @clarincom, @lanacion, @prefecturanavalarg
¿Unidad sin renovación?
Ayer en la sede del PJ de Concordia se hizo el Encuentro de Mujeres Peronistas.
La versión oficial habló de participación, organización y de construir una alternativa frente al ajuste de Milei, Frigerio y Azcué.
Pero otra voz se hizo escuchar. Militantes jóvenes que participaron contaron que se fueron con desilusión: "Siempre las mismas ocupando los mismos lugares", "unas pocas concentraron la palabra y muchas quedamos relegadas".
El reclamo no es contra la experiencia, es por lugar real. Como resumieron: "Menos fotos para unas pocas. Más lugar para todas."
¿Alcanza con convocar a las jóvenes o hay que darles lugar para construir de verdad? Te leemos en comentarios.
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