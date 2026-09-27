Ignacio Cabrera fue proclamado presidente de La Libertad Avanza en Concordia tras la oficialización de la Lista 2 A

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La Junta Electoral Provincial de La Libertad Avanza – Distrito Entre Ríos proclamó a Ignacio Ernesto Cabrera como nuevo presidente de la Asamblea Departamental Concordia, luego de oficializar la Lista 2 A como la única lista habilitada para la elección interna complementaria. La resolución, fechada este sábado 26 de septiembre de 2026 en Paraná, dejó sin efecto la realización de los comicios previstos para el 3 de octubre, al haberse presentado y ratificado una sola nómina.

Según el documento, la convocatoria a la elección complementaria se realizó en cumplimiento de las sentencias del Juzgado Federal de Paraná N.º 1 y de la Cámara Nacional Electoral, que habían ordenado repetir los comicios de la Mesa Única anulada de Concordia. El Comité Ejecutivo Provincial fijó la fecha del acto electoral mediante el Acta N.º 7 del 24 de agosto de 2026, y la Junta Electoral quedó integrada por Gustavo Colignon, María Celina Ledesma e Ignacio Miquere.

La resolución detalla que la convocatoria y el cronograma fueron publicados en el sitio web del partido y en medios oficiales, y que se notificó fehacientemente a los candidatos de las dos listas originalmente oficializadas. En ese marco, el documento deja constancia de que el candidato Eduardo Beswick, quien encabezaba la otra lista , no respondió a las notificaciones, pese a haber recibido dos cartas documento —el 7 y el 15 de septiembre— y no compareció dentro del plazo para ratificar su participación, constituir domicilio electrónico ni presentar la documentación requerida. Por esa razón, la Junta Electoral lo tuvo por no ratificado y excluido del proceso.

Concluidas las etapas de control y sin observaciones pendientes, la Junta Electoral Provincial resolvió oficializar y proclamar a la Lista 2 A como conducción electa de la Asamblea Departamental Concordia. El documento cita el artículo 13 del Reglamento Eleccionario y el artículo 35 de la Carta Orgánica para fundamentar la decisión de prescindir del acto electoral, al existir una sola lista válida.

El Anexo I de la resolución consigna la integración completa de las nuevas autoridades:

Presidente: Ignacio Ernesto Cabrera

Ignacio Ernesto Cabrera Vicepresidente: María Antonella Bordón

María Antonella Bordón Secretario: Eduardo Daniel Vidoni

Eduardo Daniel Vidoni Vocales titulares: Nora Estela Demichelis; Gustavo Gabriel Gilabert; Carolina Noemí Piriz; Facundo Federico Benítez

Nora Estela Demichelis; Gustavo Gabriel Gilabert; Carolina Noemí Piriz; Facundo Federico Benítez Vocales suplentes: Siomara Marlene Gallo; Alejandro Felipe Báez; María Cristina Larrea; Federico Exequiel Retamar

La Junta Electoral dispuso además la publicación de la resolución en el sitio oficial del partido y su comunicación al Comité Ejecutivo Provincial, a la Asamblea Provincial y al Juzgado Federal de Paraná N.º 1.