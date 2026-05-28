Operativo conjunto entre la Jefatura Departamental Concordia y la Delegación de la Policía Federal en distintos barrios de la ciudad

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En el marco de las acciones preventivas dispuestas para reforzar la seguridad y prevenir hechos delictivos en distintos sectores de la ciudad, durante la tarde de este miércoles se llevó adelante un importante operativo conjunto entre la Jefatura Departamental Concordia y la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina.

El despliegue comenzó alrededor de las 18:30 horas y contó con la participación de más de 40 efectivos policiales pertenecientes a distintas Dependencias y Grupos Especiales de la Jefatura Departamental Concordia, junto a más de 15 uniformados de la D.U.O.F. Concordia.

Los controles de identificación de personas y vehículos se realizaron en distintos barrios de la ciudad, entre ellos José Hernández, Las Tablitas, 90 Viviendas, Arrocera, Las Colinas, Don Jorge y 320 Viviendas.

Como resultado del operativo, se identificaron 36 personas, 2 automóviles y 25 motovehículos. Además, se procedió a la retención de cinco motocicletas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se labraron cinco multas.

Desde la fuerza destacaron la importancia de este tipo de procedimientos coordinados, que permiten fortalecer la presencia policial en los barrios, incrementar los controles y avanzar en tareas preventivas orientadas a brindar mayor seguridad a los vecinos de Concordia.