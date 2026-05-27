Nombraron “Ciudadana Ilustre” a Emilia Mernes y la viceintendenta se retiró del recinto

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Integrantes del Concejo Deliberante de la localidad entrerriana de Nogoyá, en una nueva sesión aprobaron el proyecto por unanimidad, por el cual se declara a la cantante de nivel internacional Emilia Mernes, con la distinción de “Ciudadana Ilustre”.

No obstante, un hecho inusual sucedió en el recinto cuando su autoridad máxima, la presidenta del organismo legislativo y viceintendenta de la comunidad nogoyaense, Desireé Peñaloza, se retiró del lugar y explicó que lo hacía “por respeto a una institución de más de 120 años en la educación de nuestro pueblo, por principios éticos y por no estar de acuerdo con el proyecto”.

El mensaje emitido por la funcionaria, fue en el marco del relato que hizo Mernes en su momento, sobre las situaciones de bullying que sufrió durante su paso por el “Colegio Nuestra Señora del Huerto” de Nogoyá y que se divulgó por distintos medios regionales y nacionales.

Es de mencionar que el punto Nº 10 de la sesión del HCD, proponía: Declarar como “Nogoyaense Ilustre” a la artista María Emilia Mernes Rueda (oriunda de Nogoyá), lo que fue aprobado en el “Orden del Día” de este miércoles 27 de mayo.