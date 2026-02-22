DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Falleció Jorge Chemes, reconocido dirigente agropecuario entrerriano, productor tambero y exdiputado nacional. Su muerte generó profundo pesar en el sector rural y en el ámbito político.

Falleció Jorge Chemes este domingo por la tarde, tras permanecer internado durante la semana a raíz de una complicación de salud. La noticia provocó conmoción en el ámbito agropecuario y político de Entre Ríos, donde desarrolló una extensa trayectoria como dirigente rural y representante legislativo.

Productor tambero y referente histórico del ruralismo entrerriano, Chemes ocupó cargos clave en las principales entidades del campo. Su figura cobró especial relevancia durante el conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno nacional por la Resolución 125, un episodio que marcó un antes y un después en la relación entre el Estado y los productores.

A lo largo de su carrera gremial, presidió la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) y también estuvo al frente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), dos de las entidades más representativas del sector. Además, encabezó la Sociedad Rural de Nogoyá e integró diversas organizaciones vinculadas a la producción lechera y al movimiento CREA.

Trayectoria gremial y compromiso con el campo

Dentro del entramado institucional agropecuario, Chemes también fue vocal regional de Litoral Sur- CREA y fundador y presidente del CREA Nogoyá. Su participación activa en cada espacio estuvo atravesada por una fuerte defensa de los intereses de los productores y del federalismo.

En el plano político, fue electo diputado nacional en 2009 por el Frente Progresista Cívico y Social, consolidando su perfil como representante del interior productivo en el Congreso. Su banca estuvo estrechamente vinculada a los debates sobre políticas agropecuarias y desarrollo regional.

Al momento de su fallecimiento, se desempeñaba como presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, rol desde el cual promovía la articulación entre provincias y el fortalecimiento institucional del bloque regional.

Mensajes de despedida y reconocimiento

El gobierno provincial expresó su pesar a través de las redes sociales y lo describió como: “Hombre de convicciones firmes, de diálogo franco y de compromiso real con nuestra provincia en cada desafío que asumió”. El mensaje oficial destacó su vocación de servicio y su capacidad para tender puentes en momentos de tensión.

Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) manifestó en un comunicado en X “su más profundo pesar por el fallecimiento del querido amigo Jorge Chemes, ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)”.

“Jorge se destacó por su firme compromiso con la defensa del productor agropecuario, el fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo federal del país. Su labor al frente de CRA y su activa participación en los diferentes espacios de diálogo del sector, dejaron una huella significativa en la vida gremial agropecuaria”, sostuvo la entidad. Y precisó: “Desde la SRA acompañamos en este difícil momento a su familia, amigos y colegas, y elevamos una oración por su descanso en paz”, y afirmó: “Su legado de trabajo, convicción y vocación de servicio permanecerá como ejemplo para las futuras generaciones de dirigentes rurales”.

El mensaje del gobernador

Foto: Gobierno de Entre Ríos.

El gobernador Rogelio Frigerio expresó su pesar por el fallecimiento este domingo de Jorge Chemes, quien hasta hoy se desempeñaba como presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos.

“Qué triste despedirte, querido Jorge. Me quedo con tu calidez, tu lealtad y las conversaciones compartidas, pensando siempre en cómo hacer las cosas mejor para nuestra provincia. Fue un honor que formaras parte de este equipo y de este camino”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales. También, hizo llegar a su familia y amigos su “acompañamiento en este momento tan difícil”.

En tanto, el Gobierno de Entre Ríos, comunicó: “Hoy, con profundo dolor, despedimos a Jorge Chemes, presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos. Hombre de convicciones firmes, de diálogo franco y de compromiso real con nuestra provincia en cada desafío que asumió”.

El ex funcionario fue un reconocido dirigente agropecuario, ex diputado nacional, y estuvo al frente de FARER (Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos); de Confederaciones Rurales Argentina (CRA) y de otras entidades del sector.