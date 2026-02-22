DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Nissan renovó el X-Trail en un mercado donde es el gran líder de los C-SUV. Qué cambios tiene, cuánto cuesta ahora y mucho más.

Si de pisar fuerte se trata, Nissan es la gran líder en el segmento de C-SUV con la X-Trail en Australia, donde debutó en 2001 y ya acumula más de 330 mil unidades vendidas. Para mantener e incluso superar su performance, la marca la renueva con cambios en diseño, tecnología, equipamiento y algo más para dar el gran salto.

La actualización ya está disponible en los concesionarios y apunta a reforzar el atractivo del vehículo con una propuesta más moderna y conectada, pero sin alterar su esencia familiar. A nivel global, el número 1 es el Toyota RAV4, pero en Oceanía lidera cómodamente el X-Trail, a tal punto de que este restyling podría replicarse en otros mercados.

Empezando por lo estético, que es lo primero que se evidencia, el Nissan X-Trail 2026 adopta la última filosofía de diseño de la compañía japonesa y estrena una fascia frontal con parrilla V-Motion evolucionada, paragolpes más prominente y nuevas firmas lumínicas LED.

En la parte trasera también hay cambios sutiles en el paragolpes y, según la versión, se ofrece con llantas de 18 o 19 pulgadas. Siguiendo con lo visual, la paleta de colores del C-SUV suma tres nuevas opciones: Azul Océano Profundo y Blanco Everest y una combinación interior denominada Castaño que es exclusiva para la variante tope de gama Ti-L.

Pasando al habitáculo, pero sin dejar de lado lo último, el tablero y las molduras del renovado X-Trail con interior negro pasan de ser marrón a negro para constituir una ambientación más uniforme y agradable. Esto viene acompañado de un salto en la calidad. Por ejemplo, el ST-L dispone de un tapizado en cuero genuino y los asientos delanteros incluyen regulación eléctrica de 10 posiciones con soporte lumbar ajustable.

Otro de los cambios que no pasa inadvertido en la renovación del SUV mediano reside en la tecnología. Desde la versión de entrada de gama incorpora pantalla multimedia de 12.3 pulgadas en lugar de 8 con compatibilidad total y un cuadro digital más moderno. En seguridad, posee el ProPilot con asistente de mantenimiento de carril para las más caras.

Como si fuera insuficiente, la marca agrega el sistema Nissan Connected Car Services (CCS 1.0) como equipamiento estándar. A través de una app móvil, permite acceder a funciones como informes del estado del vehículo, alertas de mantenimiento, notificaciones de robo o intrusión. En la Ti-L hay hasta arranque remoto del motor.

Asimismo, las variantes más caras del X-Trail cuentan con una evolución del 3D Around View Monitor que ahora rota virtualmente la imagen del vehículo y ofrece ocho ángulos de cámara distintos. ¿El resultado? Maniobras y estacionamiento más simple en espacios reducidos.

Motorización y desempeño del renovado Nissan X-Trail

En el apartado mecánico no hay cambios para el Nissan X-Trail MY26, ya que una de las razones que explica su performance de ventas en el último tiempo en Australia es el sistema híbrido e-POWER con el que acelera de 0 a 100 km/h en menos de 8 segundos con un gasto de combustible de aproximadamente un litro cada 16 kilómetros recorridos. Es decir, la relación potencia-consumo más destacada del segmento.

Además, el e-POWER puede combinarse con el sistema de tracción integral Nissan e-4ORCE que gestiona de manera inteligente la distribución del par entre ambos ejes para mejorar estabilidad y agarre en distintas condiciones.

Cabe mencionar que la gama MY26 de este vehículo se ofrece en cuatro opciones: ST, ST-L, Ti y Ti-L. Algunas poseen siete plazas en lugar de las cinco tradicionales para familias numerosas y hasta para el traslado de pasajeros.

Los precios del X-Trail 2026 en el mercado australiano no están 100% confirmados, pero no distan mucho de los últimos, lo que significa una relación costo-producto superior por las mejoras descritas:

ST 2WD (5 asientos): 27000 dólares americanos.

ST AWD (7): 29130.

ST-L 2WD (5): 30172.

ST-L AWD (7): 32370.

Ti AWD (5): 36403.

Ti-L AWD (5): 38527.

ST-L e-Power AWD: 34635.

Ti e-Power AWD: 38530.

Ti-L e-Power AWD: 41220.