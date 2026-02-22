DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de hasta 70 km/h y acumulados que podrían alcanzar los 70 mm este lunes.

La alerta amarilla por tormentas rige este lunes para toda la provincia de Entre Ríos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo anticipó un escenario de inestabilidad generalizada que afectará a la totalidad de los departamentos entrerrianos durante las próximas 24 horas, con especial énfasis en la franja horaria de la tarde, cuando podrían registrarse los fenómenos de mayor intensidad.

De acuerdo al parte oficial, el avance de un sistema de inestabilidad generará lluvias y tormentas de variada intensidad en todo el territorio provincial. La advertencia implica la posibilidad de eventos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes en zonas urbanas y rurales, especialmente por la abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas”, pronosticó el SMN en su informe oficial, al tiempo que remarcó la necesidad de mantenerse informado a través de los canales institucionales ante eventuales actualizaciones del alerta.

Entre Ríos está bajo alerta por tormentas. Foto: SMN.

Tormentas fuertes, ráfagas y posible granizo

En el detalle del pronóstico, el organismo nacional precisó que los fenómenos podrían estar acompañados por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este combo de variables aumenta el riesgo de anegamientos temporarios, caída de ramas y complicaciones en la circulación.

“Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, indicó el organismo. La posibilidad de superar esos valores en sectores localizados mantiene en alerta a autoridades municipales y equipos de emergencia.

Si bien la categoría amarilla implica fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, no se descarta que, ante una intensificación del sistema, puedan emitirse actualizaciones en el nivel de advertencia. Por ello, se recomienda especial atención durante la tarde y noche del lunes.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones preventivas para la población bajo alerta amarilla por tormentas. Entre las principales sugerencias, se destaca evitar salir si no es necesario y asegurar aquellos elementos que puedan ser desplazados por el viento.

El listado oficial indica:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.