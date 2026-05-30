Expulsiones, disputas territoriales, críticas cruzadas y movimientos electorales agitan la interna peronista a días de la cita partidaria.

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A dos semanas del Congreso Provincial del PJ convocado para el 13 de junio en Paraná, el peronismo entrerriano atraviesa uno de los momentos de mayor tensión desde la derrota electoral de 2023. Pedidos de expulsión, cuestionamientos a dirigentes históricos, disputas por el control partidario y los primeros movimientos de posibles candidatos exponen una interna que todavía busca ordenarse de cara a 2027.

Lo que dice el archivo

mayo 14, 2026

Lo que ocurra en el Congreso no sólo definirá el futuro político de varios referentes. También marcará qué sectores tendrán mayor influencia en la reconstrucción del justicialismo provincial y quiénes quedarán mejor posicionados para disputar el liderazgo opositor frente al gobierno de Rogelio Frigerio.

El PJ define conducción, expulsiones y candidaturas.

Expulsiones y pases de factura

Uno de los puntos más sensibles será el tratamiento de los expedientes elevados por el Tribunal de Disciplina contra dirigentes que participaron de procesos electorales por fuera de la estructura formal del PJ. Entre los nombres alcanzados aparecen Daniel Rossi, Héctor Maya, Carolina Gaillard, Gustavo Guzmán y Guillermo Reggiardo.

Daniel Rossi.

El debate se volvió todavía más áspero luego de que el presidente del PJ Paraná, Jorge Vázquez, anticipara que pedirá la expulsión inmediata de los legisladores peronistas que acompañen la reforma previsional impulsada por el oficialismo. Sus declaraciones incluyeron duras críticas hacia sectores internos y reflejaron el clima de confrontación que domina la previa del encuentro partidario.

Jorge “Kinoto” Vázquez.

Rossi, uno de los principales apuntados por los expedientes disciplinarios, respondió con una ofensiva política. Acusó a la conducción partidaria de intentar excluirlo de la discusión interna, vinculó la sanción a sus denuncias por corrupción y advirtió que una eventual expulsión podría transformarlo en candidato.

Las tensiones también alcanzan a figuras históricas. Adrián Fuertes cuestionó públicamente a Sergio Urribarri y Gustavo Bordet por promesas incumplidas, especialmente en relación con la Ruta 20, y vinculó parte de la crisis del peronismo con decisiones tomadas durante anteriores gestiones provinciales.

José Allende.

La pelea por el control del partido

En medio de las definiciones más delicadas aparece la figura de José Allende. El líder de UPCN Entre Ríos llega fortalecido tras su reelección sindical y conserva capacidad de influencia sobre distintos sectores del peronismo.

Su posicionamiento podría resultar clave en votaciones vinculadas a sanciones y a la estrategia de reorganización partidaria, convirtiéndose en juez y parte, ya que, si bien él no está involucrado, contaría con 30 congresales que le responden directamente, con lo cual estaría en condiciones de inclinar la balanza para no expulsar a los apuntados por ir por fuera del espacio en los últimos comicio, considerando que respaldó la candidatura de Héctor Maya, quien encabezó la fórmula bajo el sello del Partido Socialista.

Edgardo Kueider.

Un capítulo especial en lo referido a las probables expulsiones tendrá como protagonista al exsenador nacional entrerriano Edgardo Kueider, detenido el 4 de diciembre de 2024 en el Puente de la Amistad, en la zona de Triple Frontera entre Brasil y Paraguay, debido a que las autoridades paraguayas encontraron en el vehículo en el que viajaba más de 200.000 dólares sin declarar, además de pesos argentinos y guaraníes. A raíz de eso fue imputado por tentativa de contrabando de divisas.

Junto a él estaba su secretaria, Iara Guinsel, quien también quedó involucrada en la causa. Ambos pasaron a cumplir arresto domiciliario en Asunción.

El escándalo derivó en su expulsión del Senado argentino por “inhabilidad moral”, ya que el caso generó un fuerte impacto político por la cercanía circunstancial del ex legislador al gobierno de Javier Milei, la cual se dio al votar a favor de la Ley Base, impulsada por el mandatario nacional, pese a haber sido elegido originalmente por el peronismo.

Facundo Ruíz Díaz.

A la vez, Concordia volvió a convertirse en otro foco de conflicto. La proclamación de una nueva conducción partidaria encabezada por Agustín Cáceres abrió una fuerte controversia con sectores ligados al presidente del PJ local, Facundo Ruiz Díaz, que denunciaron irregularidades y desconocieron el procedimiento. Detrás de la discusión aparece una disputa por el control político de uno de los principales bastiones electorales del justicialismo entrerriano.

Agustín Cáceres

Qué viene después del 13 de junio

La discusión interna no se limita a las sanciones. También comenzó a trasladarse al terreno de las futuras candidaturas. Guillermo Michel insistió en que no es tiempo de hablar de nombres y reclamó concentrar los esfuerzos en la construcción de una alternativa política para Entre Ríos.

Guillermo Michel.

Sin embargo, otros dirigentes ya empezaron a moverse. Gerardo González lanzó públicamente su aspiración a la gobernación, mientras Rossi dejó abierta la posibilidad de competir si prospera su expulsión partidaria.

En paralelo, Gustavo Bordet volvió al centro de la escena al rechazar las acusaciones en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y denunciar una utilización política de la investigación judicial.

Gustavo Bordet.

Con expedientes disciplinarios sobre la mesa, disputas abiertas en territorios clave y dirigentes que comienzan a posicionarse para 2027, el Congreso del 13 de junio asoma como una instancia decisiva para un PJ que todavía busca definir liderazgos, ordenar diferencias y reconstruir una estrategia común para volver a ser competitivo en Entre Ríos.