El sector turístico entrerriano participó del Congreso Nacional sobre hospitalidad y bienestar

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Santa Hospitalidad convocó a más de 700 profesionales, emprendedores y trabajadores vinculados al turismo en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.

Entre Ríos participó este viernes del Congreso Nacional Santa Hospitalidad, realizado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, a través del equipo técnico del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) y representantes de municipios turísticos de la provincia.

La iniciativa reunió a más de 700 asistentes provenientes de distintos puntos del país y se consolidó como un espacio de formación, intercambio y reflexión sobre las nuevas tendencias vinculadas a la experiencia del visitante, el bienestar y la hospitalidad como factores estratégicos para el desarrollo turístico y de servicios. La convocatoria integró a referentes de los sectores del turismo, la salud, la gastronomía, la educación, el deporte y el ámbito empresarial, con una mirada transversal centrada en las personas.

En ese marco, el Emturer acompañó la propuesta como parte de una política orientada a fortalecer la capacitación del sector y promover herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de la atención y la construcción de experiencias significativas en los destinos entrerrianos.

Además, en articulación con la organización del congreso, el organismo otorgó becas de asistencia a integrantes de la Comisión Provincial de Turismo con el objetivo de ampliar la participación de referentes locales y facilitar el acceso a contenidos vinculados con la innovación, la hospitalidad, el liderazgo y el bienestar aplicados a la actividad turística.

De este modo, la representación entrerriana estuvo integrada por miembros del equipo técnico del Emturer, encabezados por el director de Promoción, Rodrigo Castro, junto a autoridades y agentes vinculados al desarrollo turístico de distintas localidades de la provincia.

Durante la jornada se desarrollaron conferencias y espacios de intercambio sobre diseño de experiencias, bienestar integral, liderazgo humano, cultura organizacional y nuevas tendencias en turismo y servicios. Entre los disertantes participaron especialistas de diversas disciplinas, quienes compartieron herramientas y perspectivas vinculadas con la relación entre hospitalidad, emociones y calidad de la experiencia.

La participación de Entre Ríos en este tipo de encuentros también se vincula con el posicionamiento de la provincia en segmentos asociados al turismo de bienestar, las experiencias auténticas y la calidad en la atención, ejes que forman parte de las estrategias de promoción y desarrollo impulsadas por el sector turístico entrerriano.