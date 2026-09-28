Erosión en Salto Chico y Parque Rivadavia: La deuda ambiental que exige una solución urgente y definitiva

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Por: Alejandro Monzón | Análisis Litoral

CONCORDIA / Entre Ríos — La costa concordiense frente al río Uruguay atraviesa un proceso de deterioro tan silencioso como alarmante. En el sector comprendido entre el histórico Parque Rivadavia (San Carlos) y las inmediaciones de Salto Chico, el avance impetuoso del agua viene erosionando las barrancas a un ritmo vertiginoso, provocando la pérdida irremediable de entre 5 y 8 metros de costa y vegetación nativa en áreas clave del territorio argentino..

La problemática, lejos de responder únicamente a factores climáticos naturales, está estrechamente ligada a la operatividad e intensas maniobras de erogado de la represa de Salto Grande (CTM). Las drásticas variaciones diarias del caudal del río golpean directamente contra los márgenes de nuestra costa..

Salto Chico

Mientras en la orilla uruguaya de Salto la corriente no impacta con semejante virulencia, la margen concordiense sufre el embate continuo de un fenómeno que destruye el suelo y amenaza la supervivencia del monte autóctono..

Una propuesta integral: Muro de contención, balcones a Salto Chico y Costanera Norte

Frente a la inacción estructural y la falta de respuestas proporcionales al daño ocasionado, desde Análisis Litoral venimos impulsando una propuesta superadora que no solo frene la degradación ambiental, sino que transforma el problema en un motor de desarrollo urbano y turístico..

La iniciativa contempla la edificación de un muro de contención y defensa costera que consolide la base de los barrancos y detenga de forma definitiva el desmoronamiento de la ribera..

Aprovechando la infraestructura del muro, la propuesta busca:

Crear la nueva Costanera Norte: Extender la trama vial y peatonal sobre la franja costera recuperada, uniendo formalmente el frente urbano con el sector norte de la ciudad.. Jerarquizar el paisaje con balcones y miradores: Diseñar terrazas y balcones sobre la zona de Salto Chico, poniendo en valor un patrimonio natural imponente que hoy permanece oculto o desaprovechado.. Conectividad estratégica a largo plazo: Permitir la unión fluida de la Costanera Sur con la franja norte, proyectando una conexión directa hacia el Autódromo de Concordia y el Aeropuerto.

El resarcimiento histórico de Salto Grande

El impacto socioeconómico de una obra de esta magnitud significaría una dinamización directa para la economía local.. Además de incrementar el valor inmobiliario y la calidad de vida en la zona, impulsaría cientos de puestos de trabajo vinculados a la construcción, la gastronomía, la hotelería, el comercio y la oferta recreativa de Concordia..

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande mantiene una deuda histórica insoslayable con la ciudad de Concordia. Asumir la financiación y ejecución de la defensa costera en Salto Chico y Parque Rivadavia es el primer paso indispensable para resarcir el costo ambiental y territorial que la comunidad viene pagando desde hace décadas.. Es momento de mirar de frente al río, proteger nuestro patrimonio y construir el futuro costero que la ciudad merece..