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El representante del Gobierno de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires, José Mouliá, recibió al embajador de la República Dominicana en Argentina, Dr. Jorge Marte Báez, quien estuvo acompañado por su esposa, la Dra. Rosa María Sánchez Marte, en el marco de una agenda orientada a consolidar vínculos internacionales y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Durante la reunión se abordaron temas de interés común entre la provincia y el país caribeño, con eje en sectores estratégicos como la exportación de productos agroindustriales, la industria farmacéutica y el intercambio cultural, con el objetivo de generar nuevas instancias de cooperación e intercambio.

En este marco, el embajador destacó su decisión de elegir Argentina como destino diplomático, impulsado por el aprecio que mantiene hacia el país, y remarcó el potencial de la relación para promover un desarrollo conjunto en materia comercial y turística, generando oportunidades concretas de crecimiento e intercambio tanto para su país como para la provincia de Entre Ríos.

Por su parte, Mouliá presentó las principales potencialidades de Entre Ríos, poniendo en valor su perfil productivo, industrial y turístico. En ese marco, se acordó avanzar en la articulación de encuentros entre empresarios entrerrianos y funcionarios del área económico-comercial dominicana.

En el plano productivo, se destacó que se encuentra próxima la aprobación por parte del SENASA y del organismo sanitario dominicano para la exportación de carne vacuna argentina, en un mercado que actualmente importa carne principalmente de Estados Unidos. Esta apertura representaría una oportunidad de alto impacto, tanto por la demanda interna del país como por el flujo de millones de turistas internacionales que recibe anualmente.

En ese contexto, se extendió una invitación al embajador para visitar Entre Ríos y mantener reuniones con el gobernador Rogelio Frigerio y entidades representativas del sector productivo provincial, con el objetivo de profundizar los vínculos institucionales y comerciales.

Del encuentro también participaron el CEO de Asia Infonews Latin America, Sr. Young Kong; la subdirectora de la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, Marcela Antola; y la coordinadora de Relaciones Institucionales, María Teresa Colello.