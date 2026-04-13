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Este pasado fin de semana se desarrolló en Concordia el Campamento Provincial de la Juventud Radical, el cual contó con la participación de representantes de distintos puntos en lo que fue una jornada de encuentro, formación y construcción política.

Del encuentro formaron parte el intendente Francisco Azcué; Juan Cruz Cándido, secretario General de la Gobernación de Santa Fe; acompañados de legisladores provinciales, intendentes, integrantes del Comité Provincial del Radicalismo como también autoridades partidarias locales y funcionarios.

Bajo el lema “Vamos Radicales”, se realizaron distintas instancias de debate y construcción política de lo que es el presente pero también el futuro de las nuevas generaciones del radicalismo entrerriano.

Eliana Lagraña, presidenta del Comité Juventud Provincial Entre Ríos, resaltó que desde antes de asumir la conducción “nos propusimos volver a estos espacios que son de formación, encuentro y debate”, acciones que luego se traducen “en el fortalecimiento de nuestro partido”.

A modo de mensaje, Lagraña sostuvo que “les pido que nunca perdamos la impronta, la fuerza, las ganas, la rebeldía y la energía que caracteriza a la Juventud Radical. Salgamos a darlo todo por nuestro partido, con nuestras ideas, nuestras luchas y banderas; contagiemos de esta energía a toda la juventud”.

El intendente Azcué destacó el rol de los jóvenes en la actualidad política ya que no solo representan una realidad consolidada sino que además van marcando el camino hacia el futuro inmediato por ello destacó la importancia “de involucrarse, capacitarse y prepararse para ello”.

Además destacó la unidad partidaria como fortaleza, remarcando que cada uno, “desde el lugar que le corresponde, debe estar preparado para ayudar al otro, ya sea en la misma ciudad en la que vive como en cualquier lugar de Entre Ríos”.

Por su parte Juan Cruz Cándido remarcó que “si el Radicalismo fue capaz de poner de pie a Concordia, es capaz de hacer mucho en este país, como lo viene haciendo en distintas ciudades y provincias” poniendo como ejemplo lo logrado en provincias como Santa Fe o Corrientes.

“Tenemos que lograr que esos valores históricos que identifican al Radicalismo, hoy sean una propuesta política. Si nos quedamos en la nostalgia, vamos a quedar encerrados” por eso Cándido instó a los jóvenes a “trabajar en la planificación de políticas serias, responsables con el partido para que le vaya bien. La calidad de los gobierno depende de la pelea de los partidos políticos porque no hay un país que haya progresado sin un gobierno serio y de calidad”.