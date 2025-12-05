WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Este sábado 6 de diciembre, de 12 a 20hs, los Bosques de Palermo serán sede de una nueva edición de la Feria de las Regiones BA, un encuentro que celebra la diversidad cultural, gastronómica y productiva de todas las regiones del país. La cita será en Av. Infanta Isabel 600, con entrada libre y gratuita.

Con más de 100 productores regionales y una programación ininterrumpida de actividades, la jornada propone llenar de color y tradición uno de los espacios verdes más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Las provincias argentinas estarán representadas a través de stands institucionales y expositores locales que compartirán sus manifestaciones culturales, artesanías y sabores típicos.

Participación entrerriana

En esta edición estarán presentes Carpa Azul, con sus alfajores artesanales; Sol y Frutas, con una propuesta de jugos naturales; y Mi Miel, que ofrecerá miel y productos derivados. La participación de los emprendedores fue posible gracias a las gestiones de la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, en el marco de su trabajo para visibilizar y proyectar los productos entrerrianos en nuevos mercados.

Estas marcas acercarán al público sabores característicos del Litoral, consolidando la presencia de Entre Ríos dentro del paseo productivo que reunirá propuestas de todo el país.

Una feria que une regiones

Durante toda la jornada, los visitantes podrán recorrer áreas dedicadas al Norte, Cuyo, Centro, Patagonia y Litoral. Cada región presentará producciones locales, propuestas gastronómicas y expresiones culturales que reflejan la identidad de sus territorios.

Habrá alimentos, artesanías, textiles, conservas, mates, lácteos, panificados, vinos, aceites, dulces, productos autóctonos, además de platos típicos como empanadas, tamales, carnes patagónicas y opciones veganas. También se sumarán actividades culturales y recreativas abiertas al público.

Cómo llegar

Podés consultar el mejor recorrido para llegar a Av. Infanta Isabel 600 a través del siguiente enlace MAPA UBICACION