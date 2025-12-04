WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La Ciudad de Buenos Aires fue sede, el pasado 3 de diciembre, de la Reunión Nacional de Juventud de La Libertad Avanza, un encuentro estratégico que reunió a referentes jóvenes de todas las provincias con el objetivo de coordinar y proyectar el trabajo federal del espacio. Entre los representantes entrerrianos se destacaron Yaiza Pessolani y Mauricio Retamar, quienes aportaron su visión en las instancias de debate y planificación. También integró la delegación de Entre Ríos el dirigente paranaense Ignacio Miquere, presente en las distintas mesas de trabajo.

La actividad fue encabezada por Rocío Gómez, referente nacional de la juventud libertaria, quien abrió la jornada definiendo los ejes centrales para fortalecer la militancia joven en cada distrito. En su intervención subrayó la necesidad de consolidar estructuras federales sólidas y promover la formación de nuevos líderes políticos alineados con los valores del espacio.

Pessolani y Retamar participaron en las comisiones dedicadas a organización interna, expansión territorial y agenda programática juvenil, donde remarcaron la importancia de construir una juventud preparada, activa y comprometida con los principios de la libertad, la responsabilidad individual y el orden institucional. El encuentro concluyó con un mensaje de unidad y el compromiso conjunto de seguir impulsando el crecimiento del movimiento juvenil libertario en todo el país.