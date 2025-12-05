WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires los invita a la presentación del libro “Dolores de Parto. Perspectivas de Paz: Particular y Universal”, del Lic. Miguel Werner.

El encuentro tendrá lugar el miercoles 10 de diciembre a las 14 h, en Suipacha 844, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

La obra propone una reflexión profunda sobre el presente global: ¿Qué hacemos por la paz?

A lo largo de sus páginas, Werner reúne estudios, notas y reflexiones elaboradas durante casi tres décadas, abordando temáticas que siguen vigentes y que interpelan a la sociedad contemporánea.

El libro explora conflictos y aspiraciones de paz, espiritualidad y diálogo interreligioso, así como perspectivas culturales y geopolíticas, ofreciendo un análisis que vincula lo particular con lo universal.

La actividad es abierta a todo público, especialmente a quienes se interesen por el pensamiento social, la construcción de convivencia, la cultura de la paz y los desafíos presentes en el escenario internacional.

Sobre el autor

Miguel Werner es Licenciado en Comunicación Social y Presidente de UPF Argentina – Federación Universal por la Paz. Referente en temas vinculados a la paz, el diálogo interreligioso y la reflexión social, ha desarrollado durante casi treinta años una amplia producción de artículos, análisis y estudios sobre cultura, espiritualidad y geopolítica. Nacido en Cerrito, Entre Ríos, ha dedicado su trayectoria a promover espacios de pensamiento y encuentro, aportando una mirada integradora y comprometida con los desafíos de la convivencia humana.