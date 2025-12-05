WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino (CECNEA) hizo pública su “plena coincidencia” con el documento hecho público por la comisión directiva del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia.

Sobre lo difundido por la entidad concordiense, CECNEA marcó que “quedan descriptas con meridiana claridad las graves consecuencias de la popularmente llamada ‘industria del juicio laboral’, que no sólo tiene por víctimas a empresas que han debido cerrar sus puertas sino también a empleados honestos y laboriosos que se quedan con las manos vacías y sin el sustento digno para llevar a casa”.

“Tal como plantea la centenaria entidad que representa al comercio, se trata de un problema de ‘toda la comunidad’ y no solo de un sector, cuya resolución, mediante las reformas que hagan falta, también redundará en un bien para el conjunto”, marcaron inmediatamente después.

“Hace falta poner manos a la obra”

A continuación, el resto del comunicado que lleva la firma de Roberto Varela, gerente ejecutivo de la Cámara que agrupa a exportadores del citrus remitido a El Entre Ríos:

“Desde la CECNEA asumimos que no alcanza con la necesaria e indignada reacción frente a un sistema que deriva en fallos injustos, que sólo le sirven a unos pocos que le dan la espalda al mundo de la producción, el comercio y el trabajo. Hace falta poner manos a la obra y aportar, cada uno desde su lugar, en la búsqueda de encuadres legales renovados, acordes con el siglo XXI, que posibiliten hacer justicia tanto con empleados como con empleadores desde la conciencia de que ambos se necesitan mutuamente, que faciliten y alienten la creación de puestos de trabajo genuinos y registrados a la par que garanticen condiciones que respeten la dignidad de toda persona humana, cuya protección está fuera de toda discusión.

No es un imposible alcanzar un equilibrio virtuoso a la par que realista, mediante reformas laborales que comprendan la especificidad de las diferentes actividades, de las regiones del país y de las dimensiones de cada empresa , con especial atención a las PYMES, de cuya vitalidad dependen la mayoría de los empleos de la economía.

A sabiendas de que las entidades tenemos el deber proactivo de comprometernos en la búsqueda de una salida, desde CECNEA, hace ya dos años en que trabajamos en allegar propuestas al Congreso de la Nación, propiciando cambios en la legislación que regula la actividad citrícola, que sean eficaces para lograr la registración de trabajadores, evitando que queden sumidos en la desprotección que caracteriza a la informalidad.

Se trata de sumar fuerzas con quienes trabajan en la misma dirección, allegando propuestas, demandando respetuosamente que las reformas lleguen lo antes posible y que las nuevas reglas sean asumidas por los actores del Poder Judicial que deberán velar por su justo cumplimiento, esperanzados en que es el camino correcto para sacar de la postración a nuestras comunidades, laceradas por la extrema pobreza que se enseñorea allí donde han sido destruidas las indispensables culturas del trabajo, de la producción, del emprendedorismo y la innovación permanente”.