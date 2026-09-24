El megaacuerdo de Milei y Trump: hasta US$7.000 millones para el Corredor Andes-Atlántico

Peter Lamelas anunció el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa que contempla hasta US$7.000 millones en financiamiento e inversiones de Estados Unidos.
La Argentina y los Estados Unidos lanzaron el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa conjunta destinada a fortalecer y modernizar la infraestructura que conecta sectores económicos clave del país con puertos atlánticos y mercados occidentales.
El lanzamiento fue encabezado por el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y el canciller argentino, Pablo Quirno, en el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Según una declaración conjunta de ambos gobiernos, el corredor busca facilitar la inversión pública y privada a largo plazo en transporte, energía e infraestructura digital, además de promover las exportaciones argentinas de minerales, petróleo y gas.
La iniciativa contempla inversiones estadounidenses y respaldadas por Estados Unidos en ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos e infraestructura para la generación y transmisión de energía.
En materia de transporte, ambos países buscarán identificar proyectos prioritarios para rehabilitar y ampliar ferrocarriles, vías navegables y puertos, con oportunidades para que empresas estadounidenses participen en licitaciones o como subcontratistas.
En el sector energético, el objetivo será desarrollar comercialmente los recursos de Vaca Muerta mediante inversión, tecnología e instrumentos financieros de Estados Unidos, entre ellos préstamos directos, garantías y seguros destinados a movilizar capital, equipamiento y proveedores de servicios.
El corredor también prevé identificar oportunidades vinculadas con el Acuerdo Marco de Minerales Críticos entre ambos países para respaldar la minería y el procesamiento de esos recursos y diversificar las cadenas globales de suministro.
En el área digital, Estados Unidos y Argentina plantearon apoyar el uso de tecnología confiable y colaborar en la seguridad de plataformas y equipos de inspección aduanera.
Para financiar y asistir los proyectos podrán utilizarse herramientas de organismos estadounidenses como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación (EXIM) y la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA), además de recursos del sector privado.
Por su parte, Argentina buscará continuar fortaleciendo su marco legal y regulatorio y las protecciones a la inversión para atraer capital extranjero, con reglas transparentes y previsibles para las concesiones de infraestructura.
El Corredor Andes-Atlántico forma parte de la Asociación del G7 para la Infraestructura y la Inversión Global y se integra a la estrategia estadounidense de respaldo a corredores económicos considerados clave para sus cadenas de suministro.
Otra vez el edificio "Portal Norte", financiado por la Mutual de Salto Grande (uno de los más altos de la provincia de Entre Ríos), rodeado de fuerzas de seguridad federales. Ahora por una causa de un millonario contrabando de cigarrillos #AnalisisLitoral, #Concordia, #ConcordiaEntreRios, #EntreRios, #NoticiasConcordia, #LitoralArgentino, #Actualidad, #Periodismo, #Argentina, #CiudadDeConcordia, @elentrerios, @eloncecom, @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @lanacion
POSIBLE COLAPSADO DE UNA REPRESA.
ℹ️En las últimas horas defensa civil del municipio brasileño de São Marcos (Rio grande do sul) emitió un alerta de nivel «roja» por el colapso inminente de la represa de Arroio São Luiz.
📢Agregan que los residentes de la zona circundante deben prepararse para una evacuación.
*Estaremos ampliando la información
📆Hoy miércoles (23/09/26)#AnalisisLitoral, #UltimoMomento, #Urgente, #Noticias, #Argentina, #Actualidad, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #Periodismo,@zero.hora @folhadespaulo @infobae, @todonoticias, @lanacion, @clarincom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
CRESTO HABLÓ DEL PJ, DE CONCORDIA Y DE LA JUSTICIA. PERO… ¿QUIÉN SE MIRA EN EL ESPEJO?
Juan Carlos “Calucho” Cresto volvió a hablar y dejó varias definiciones sobre el presente del peronismo entrerriano, los aportes partidarios, las compras del Estado, la gestión municipal de Concordia y el funcionamiento de la Justicia.
Sus planteos abren debates. Pero también abren preguntas.
Si hoy se reclama autoridad partidaria, ¿qué pasó con esa autoridad durante los años anteriores? Si se exige el cumplimiento del 10% establecido por la Carta Orgánica, ¿cuántos dirigentes lo cumplieron? Si se cuestiona que el dinero público salga de Entre Ríos, ¿cómo se manejaron las compras estatales durante las anteriores gestiones?
Y si se habla de los problemas de Concordia, ¿alcanza con señalar los últimos dos años y nueve meses cuando la ciudad arrastra dificultades estructurales desde mucho antes?
Cresto fue intendente, dirigente partidario y protagonista de varias etapas del poder político entrerriano.
Por eso sus palabras tienen peso.
Pero también tienen memoria.
Porque algunas preguntas, cuando se hacen desde el presente, pueden terminar mirando directamente hacia el pasado.
La pregunta queda abierta:
¿Cresto está señalando los problemas del presente o también está, sin proponérselo, abriendo el debate sobre las responsabilidades del pasado?
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Varios legisladores kirchneristas firmaron la iniciativa contra Cúneo, que viene de sumarse al espacio de Kicillof.#AnalisisLitoral, #BuenosAires, #CABA, #AMBA, #Interior, #Federalismo, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @clarincom, @lanacion, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @a24com, @rosariotres, @lavozcomar, @cadena3com