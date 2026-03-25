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El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, desarrolló una agenda en el municipio de Colonia Ayuí centrada en dos ejes concretos: mejorar la gestión local y reforzar servicios básicos para los vecinos.

Durante la reunión con el intendente José Marticorena y su gabinete, se ordenaron las principales demandas de la localidad, entre ellas, mantenimiento urbano, control del tránsito y atención sanitaria. Cada planteo quedó vinculado a gestiones específicas ante el gobierno provincial. Participó además el diputado provincial Marcelo López.

“Trabajar en conjunto permite resolver más rápido lo que los vecinos necesitan todos los días”, señaló el ministro al destacar la línea de trabajo que se busca consolidar en este tipo de encuentros.

Uno de los resultados inmediatos fue la entrega de un vehículo utilitario para el área de Tránsito. En términos concretos, significa más presencia en la calle, mejor control vehicular y mayor capacidad para ordenar situaciones cotidianas como circulación, estacionamiento y eventos locales.

La jornada incluyó además una recorrida por el centro de salud. Allí se confirmó la incorporación de una ambulancia en el corto plazo. La medida apunta a reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y garantizar traslados cuando cada minuto cuenta.

La intervención dejó una definición operativa: priorizar recursos donde el impacto es inmediato. Ordenar servicios básicos hoy para sostener la calidad de vida en el tiempo.