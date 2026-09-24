El presidente de Irán le dice a Trump que nunca se “arrodillará”

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El desafiante discurso de Masoud Pezeshkian ante la ONU se produce después de que el presidente estadounidense amenazara con “aniquilar” a Irán si no se llega pronto a un acuerdo de paz.

Tras casi siete meses de guerra con Estados Unidos e Israel, Irán no “se arrodillará”, pero está abierto a encontrar una solución diplomática al conflicto.

Así lo ha dicho este miércoles el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.

En respuesta a la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de “aniquilar” a la República Islámica si no se llega pronto a un acuerdo, Pezeshkian dijo: “La resistencia del pueblo iraní no hará sino aumentar ante las sanciones, la creciente presión y el creciente acoso”.

Pezeshkian también insistió en que cualquier acuerdo tendría que incluir el fin del bloqueo estadounidense que impide a los barcos iraníes utilizar una vía marítima clave del Golfo.

“No puede ser que todos se beneficien del estrecho de Ormuz mientras a nosotros se nos niega el acceso”, dijo.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Estados Unidos, cuya delegación abandonó la sala al comienzo del discurso de Pezeshkian.

“El presidente de Estados Unidos nos describió como terroristas. Hemos sido víctimas del terrorismo”, dijo Pezeshkian.

A continuación, mostró una fotografía del difunto Líder Supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió en un ataque de Estados Unidos e Israel contra su residencia a finales de febrero.

También presentó fotografías de algunos de los más de 175 civiles, dos tercios de ellos niños, que según las autoridades iraníes murieron en los ataques con misiles contra una escuela primaria en Minab y un complejo deportivo en Lamerd. Estados Unidos ha negado haber atacado Lamerd y sostiene que aún investiga lo sucedido en Minab.

“Nuestro inocente pueblo ha sido blanco de ataques y agresiones cobardes contra nuestro país. Y nos hemos defendido con todas nuestras fuerzas”, declaró Pezeshkian.

La agencia de noticias AFP, citando a autoridades omaníes e indias, informó el miércoles de un ataque contra un buque de carga en el estrecho de Ormuz que causó la muerte de un marinero indio.

El ataque fue condenado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de India, que pidió que se restableciera el paso sin obstáculos por el estrecho.

Represalias en el estrecho de Ormuz

Irán impide el tránsito por el estrecho de Ormuz y EE.EE ha bloqueado a los buques iraníes.

En febrero, Irán tomó represalias por la masiva campaña aérea de EE.UU e Israel y lanzó ataques mortales con misiles y drones contra objetivos israelíes y los vecinos estados árabes del Golfo que albergan bases militares estadounidenses.

Además, bloqueó de facto el estrecho de Ormuz, por donde suele transitar una quinta parte del transporte mundial de petróleo y gas. Irán atacó buques mercantes en el Golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo. Estados Unidos respondió imponiendo un bloqueo a los puertos y buques iraníes en abril.

En junio, Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho, pero este fracasó a las pocas semanas después de que se reanudaran los ataques iraníes contra la navegación y Estados Unidos restableciera su bloqueo.

Irán quiere mantener cierto grado de control sobre el estrecho y cobrar tasas a los buques que lo utilicen, algo que Estados Unidos ha rechazado.

Trump habló ante la Asamblea General de la ONU el martes.

“Una gran decisión”

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU el martes, Trump dijo que se enfrentaba a una “gran decisión”: negociar un acuerdo que permitiera a los iraníes reconstruir su país o “aniquilar la República Islámica y hacerlo rápidamente”.

Pezeshkian afirmó que la amenaza de Trump era “una señal de una mentalidad intimidatoria”.

“[Trump] debe saber que la resistencia del pueblo iraní no hará más que aumentar ante las sanciones, la creciente presión y el creciente acoso. Jamás inclinaremos la cabeza ni nos arrodillaremos”, afirmó.

Pero añadió: “Estamos dispuestos al diálogo, la diplomacia y las negociaciones, sin aceptar el lenguaje de la fuerza”.

Pezeshkian dejó claro que el bloqueo estadounidense tendría que terminar como parte de cualquier acuerdo.

“No puede ser que todos se beneficien del estrecho de Ormuz mientras a nosotros se nos niega el acceso al transporte marítimo a través de esta vía”, afirmó.

También reiteró que Irán no renunciará a su derecho a tener un programa nuclear civil y que no intentará desarrollar armas nucleares.

“Lo decimos claramente: no a las armas nucleares y no a las limitaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos.”

En su discurso, Trump argumentó que la guerra había impedido que Irán obtuviera una bomba nuclear y exigió que sus líderes “renunciaran a sus ambiciones nucleares”.

El martes, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el enviado estadounidense Steve Witkoff mantuvieron conversaciones indirectas, con la mediación de diplomáticos cataríes, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Witkoff expresó su esperanza de que las conversaciones, las primeras desde junio, “resultaran constructivas y prometedoras”, y añadió que los mediadores continuarían con su trabajo.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, afirmó que las conversaciones “no eran nada nuevo” y que Araghchi había mantenido las condiciones de Irán, incluido el fin del bloqueo estadounidense y la liberación de los activos iraníes congelados.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación.

FUENTE: BBC