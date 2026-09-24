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Operativo federal en Concordia: nueve allanamientos en una causa por contrabando de cigarrillos

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Desde las primeras horas del lunes, se desarrolla un importante operativo de la Justicia Federal en distintos puntos de Concordia, en el marco de una investigación por presunto contrabando de cigarrillos.

Serían nueve los allanamientos que se llevan adelante en diferentes sectores de la ciudad. El operativo, además, tendría alcance interprovincial, ya que también se realizan procedimientos en Posadas, Misiones.

Uno de los procedimientos tiene lugar en pleno centro de Concordia, en un edificio situado en la esquina de Urquiza y Montevideo, frente a la Escuela de Comercio N° 1. En el lugar trabaja personal de Prefectura Naval Argentina por orden de la Justicia Federal.

Una investigación que se extiende por el Litoral

La pesquisa estaría vinculada con una presunta red dedicada al contrabando de cigarrillos, con ramificaciones que alcanzarían distintos puntos del Litoral y conexiones con el norte del país.

La investigación tendría como objetivo determinar el funcionamiento de la organización, sus integrantes y los circuitos utilizados para el ingreso y posterior distribución de la mercadería.

Por el momento, los procedimientos se encuentran en desarrollo y no se conocen oficialmente los resultados de los allanamientos, la eventual existencia de personas detenidas ni la cantidad de mercadería que podría haber sido secuestrada.

Bajo el Código Aduanero

La causa se encuadra en la ley Nº 22.415, que establece el Código Aduanero argentino y contempla el delito de contrabando. Los artículos 863 y 864 establecen distintas modalidades de esta figura y prevén penas de prisión.

La magnitud del despliegue, con procedimientos simultáneos en Concordia y Posadas da cuenta del alcance que tendría la investigación para determinar las responsabilidades y el grado de participación de las personas involucradas.

Mientras continúan los allanamientos, se espera que una vez finalizados los procedimientos se conozcan mayores precisiones sobre el resultado del operativo y el alcance de la investigación.

Desde las primeras horas del lunes, se desarrolla un importante operativo de la Justicia Federal en distintos puntos de Concordia, en el marco de una investigación por presunto contrabando de cigarrillos.

Serían nueve los allanamientos que se llevan adelante en diferentes sectores de la ciudad. El operativo, además, tendría alcance interprovincial, ya que también se realizan procedimientos en Posadas, Misiones.

Uno de los procedimientos tiene lugar en pleno centro de Concordia, en un edificio situado en la esquina de Urquiza y Montevideo, frente a la Escuela de Comercio N° 1. En el lugar trabaja personal de Prefectura Naval Argentina por orden de la Justicia Federal.

Una investigación que se extiende por el Litoral

La pesquisa estaría vinculada con una presunta red dedicada al contrabando de cigarrillos, con ramificaciones que alcanzarían distintos puntos del Litoral y conexiones con el norte del país.

La investigación tendría como objetivo determinar el funcionamiento de la organización, sus integrantes y los circuitos utilizados para el ingreso y posterior distribución de la mercadería.

Por el momento, los procedimientos se encuentran en desarrollo y no se conocen oficialmente los resultados de los allanamientos, la eventual existencia de personas detenidas ni la cantidad de mercadería que podría haber sido secuestrada.

Bajo el Código Aduanero

La causa se encuadra en la ley Nº 22.415, que establece el Código Aduanero argentino y contempla el delito de contrabando. Los artículos 863 y 864 establecen distintas modalidades de esta figura y prevén penas de prisión.

La magnitud del despliegue, con procedimientos simultáneos en Concordia y Posadas da cuenta del alcance que tendría la investigación para determinar las responsabilidades y el grado de participación de las personas involucradas.

Mientras continúan los allanamientos, se espera que una vez finalizados los procedimientos se conozcan mayores precisiones sobre el resultado del operativo y el alcance de la investigación.

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  • Otra vez el edificio "Portal Norte", financiado por la Mutual de Salto Grande (uno de los más altos de la provincia de Entre Ríos), rodeado de fuerzas de seguridad federales. Ahora por una causa de un millonario contrabando de cigarrillos #AnalisisLitoral, #Concordia, #ConcordiaEntreRios, #EntreRios, #NoticiasConcordia, #LitoralArgentino, #Actualidad, #Periodismo, #Argentina, #CiudadDeConcordia, @elentrerios, @eloncecom, @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @lanacion
    2 horas ago
  • POSIBLE COLAPSADO DE UNA REPRESA. ℹ️En las últimas horas defensa civil del municipio brasileño de São Marcos (Rio grande do sul) emitió un alerta de nivel «roja» por el colapso inminente de la represa de Arroio São Luiz. 📢Agregan que los residentes de la zona circundante deben prepararse para una evacuación. *Estaremos ampliando la información 📆Hoy miércoles (23/09/26)#AnalisisLitoral, #UltimoMomento, #Urgente, #Noticias, #Argentina, #Actualidad, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #Periodismo,@zero.hora @folhadespaulo @infobae, @todonoticias, @lanacion, @clarincom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
    2 horas ago
  • CRESTO HABLÓ DEL PJ, DE CONCORDIA Y DE LA JUSTICIA. PERO… ¿QUIÉN SE MIRA EN EL ESPEJO? Juan Carlos “Calucho” Cresto volvió a hablar y dejó varias definiciones sobre el presente del peronismo entrerriano, los aportes partidarios, las compras del Estado, la gestión municipal de Concordia y el funcionamiento de la Justicia. Sus planteos abren debates. Pero también abren preguntas. Si hoy se reclama autoridad partidaria, ¿qué pasó con esa autoridad durante los años anteriores? Si se exige el cumplimiento del 10% establecido por la Carta Orgánica, ¿cuántos dirigentes lo cumplieron? Si se cuestiona que el dinero público salga de Entre Ríos, ¿cómo se manejaron las compras estatales durante las anteriores gestiones? Y si se habla de los problemas de Concordia, ¿alcanza con señalar los últimos dos años y nueve meses cuando la ciudad arrastra dificultades estructurales desde mucho antes? Cresto fue intendente, dirigente partidario y protagonista de varias etapas del poder político entrerriano. Por eso sus palabras tienen peso. Pero también tienen memoria. Porque algunas preguntas, cuando se hacen desde el presente, pueden terminar mirando directamente hacia el pasado. La pregunta queda abierta: ¿Cresto está señalando los problemas del presente o también está, sin proponérselo, abriendo el debate sobre las responsabilidades del pasado? #AnálisisLitoral, #Concordia, #EntreRíos, #JuanCarlosCresto, #Peronismo, #PJ, #PolíticaEntrerriana, #PolíticaConcordia, #Periodismo, #DebatePolítico
    3 horas ago
  • Varios legisladores kirchneristas firmaron la iniciativa contra Cúneo, que viene de sumarse al espacio de Kicillof.#AnalisisLitoral, #BuenosAires, #CABA, #AMBA, #Interior, #Federalismo, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @clarincom, @lanacion, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @a24com, @rosariotres, @lavozcomar, @cadena3com
    10 horas ago
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5 horas ago
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CRESTO HABLÓ DEL PJ, DE CONCORDIA Y DE LA JUSTICIA. PERO… ¿QUIÉN SE MIRA EN EL ESPEJO? Juan Carlos “Calucho” Cresto volvió a hablar y dejó varias definiciones sobre el presente del peronismo entrerriano, los aportes partidarios, las compras del Estado, la gestión municipal de Concordia y el funcionamiento de la Justicia. Sus planteos abren debates. Pero también abren preguntas. Si hoy se reclama autoridad partidaria, ¿qué pasó con esa autoridad durante los años anteriores? Si se exige el cumplimiento del 10% establecido por la Carta Orgánica, ¿cuántos dirigentes lo cumplieron? Si se cuestiona que el dinero público salga de Entre Ríos, ¿cómo se manejaron las compras estatales durante las anteriores gestiones? Y si se habla de los problemas de Concordia, ¿alcanza con señalar los últimos dos años y nueve meses cuando la ciudad arrastra dificultades estructurales desde mucho antes? Cresto fue intendente, dirigente partidario y protagonista de varias etapas del poder político entrerriano. Por eso sus palabras tienen peso. Pero también tienen memoria. Porque algunas preguntas, cuando se hacen desde el presente, pueden terminar mirando directamente hacia el pasado. La pregunta queda abierta: ¿Cresto está señalando los problemas del presente o también está, sin proponérselo, abriendo el debate sobre las responsabilidades del pasado? #AnálisisLitoral, #Concordia, #EntreRíos, #JuanCarlosCresto, #Peronismo, #PJ, #PolíticaEntrerriana, #PolíticaConcordia, #Periodismo, #DebatePolítico
6 horas ago
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Varios legisladores kirchneristas firmaron la iniciativa contra Cúneo, que viene de sumarse al espacio de Kicillof.#AnalisisLitoral, #BuenosAires, #CABA, #AMBA, #Interior, #Federalismo, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @clarincom, @lanacion, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @a24com, @rosariotres, @lavozcomar, @cadena3com
13 horas ago
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