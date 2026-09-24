Operativo federal en Concordia: nueve allanamientos en una causa por contrabando de cigarrillos

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Desde las primeras horas del lunes, se desarrolla un importante operativo de la Justicia Federal en distintos puntos de Concordia, en el marco de una investigación por presunto contrabando de cigarrillos.

Serían nueve los allanamientos que se llevan adelante en diferentes sectores de la ciudad. El operativo, además, tendría alcance interprovincial, ya que también se realizan procedimientos en Posadas, Misiones.

Uno de los procedimientos tiene lugar en pleno centro de Concordia, en un edificio situado en la esquina de Urquiza y Montevideo, frente a la Escuela de Comercio N° 1. En el lugar trabaja personal de Prefectura Naval Argentina por orden de la Justicia Federal.

Una investigación que se extiende por el Litoral

La pesquisa estaría vinculada con una presunta red dedicada al contrabando de cigarrillos, con ramificaciones que alcanzarían distintos puntos del Litoral y conexiones con el norte del país.

La investigación tendría como objetivo determinar el funcionamiento de la organización, sus integrantes y los circuitos utilizados para el ingreso y posterior distribución de la mercadería.

Por el momento, los procedimientos se encuentran en desarrollo y no se conocen oficialmente los resultados de los allanamientos, la eventual existencia de personas detenidas ni la cantidad de mercadería que podría haber sido secuestrada.

Bajo el Código Aduanero

La causa se encuadra en la ley Nº 22.415, que establece el Código Aduanero argentino y contempla el delito de contrabando. Los artículos 863 y 864 establecen distintas modalidades de esta figura y prevén penas de prisión.

La magnitud del despliegue, con procedimientos simultáneos en Concordia y Posadas da cuenta del alcance que tendría la investigación para determinar las responsabilidades y el grado de participación de las personas involucradas.

Mientras continúan los allanamientos, se espera que una vez finalizados los procedimientos se conozcan mayores precisiones sobre el resultado del operativo y el alcance de la investigación.

Desde las primeras horas del lunes, se desarrolla un importante operativo de la Justicia Federal en distintos puntos de Concordia, en el marco de una investigación por presunto contrabando de cigarrillos.

Serían nueve los allanamientos que se llevan adelante en diferentes sectores de la ciudad. El operativo, además, tendría alcance interprovincial, ya que también se realizan procedimientos en Posadas, Misiones.

Uno de los procedimientos tiene lugar en pleno centro de Concordia, en un edificio situado en la esquina de Urquiza y Montevideo, frente a la Escuela de Comercio N° 1. En el lugar trabaja personal de Prefectura Naval Argentina por orden de la Justicia Federal.

Una investigación que se extiende por el Litoral

La pesquisa estaría vinculada con una presunta red dedicada al contrabando de cigarrillos, con ramificaciones que alcanzarían distintos puntos del Litoral y conexiones con el norte del país.

La investigación tendría como objetivo determinar el funcionamiento de la organización, sus integrantes y los circuitos utilizados para el ingreso y posterior distribución de la mercadería.

Por el momento, los procedimientos se encuentran en desarrollo y no se conocen oficialmente los resultados de los allanamientos, la eventual existencia de personas detenidas ni la cantidad de mercadería que podría haber sido secuestrada.

Bajo el Código Aduanero

La causa se encuadra en la ley Nº 22.415, que establece el Código Aduanero argentino y contempla el delito de contrabando. Los artículos 863 y 864 establecen distintas modalidades de esta figura y prevén penas de prisión.

La magnitud del despliegue, con procedimientos simultáneos en Concordia y Posadas da cuenta del alcance que tendría la investigación para determinar las responsabilidades y el grado de participación de las personas involucradas.

Mientras continúan los allanamientos, se espera que una vez finalizados los procedimientos se conozcan mayores precisiones sobre el resultado del operativo y el alcance de la investigación.