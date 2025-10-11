Fregonese participó de una jornada significativa en Concordia

En el marco de su campaña hacia las elecciones del 26 de octubre, la candidata a diputada nacional por la Alianza La Libertad Avanza, Alicia Fregonese, llevó adelante una agenda valiosa enfocada en la educación y la alfabetización.

La jornada comenzó en la Fundación Volando Alto, un espacio dedicado a la alfabetización de niños, donde Fregonese compartió charlas con madres que colaboran en la fundación, escuchando sus experiencias y desafíos.

A continuación, se realizaron actividades con los niños, permitiendo a la candidata conocer de cerca el trabajo que realizan las docentes fundadoras.

Más tarde, Fregonese se reunió con docentes de diferentes niveles, donde intercambiaron ideas y propuestas para mejorar la educación.

La jornada culminó con una charla en el Centro de Convenciones de Concordia, donde se destacó la participación de Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación de la Nación, quien dirigió una charla a más de mil personas, en un encuentro abierto a todo público junto a los candidatos a diputados y senadores de la Alianza La Libertad Avanza.

“Fue una jornada maravillosa, con una agenda muy rica en temas. La educación es un pilar de nuestra sociedad y es fundamental fortalecerla para asegurar un futuro mejor para nuestros jóvenes. Ese el camino que debemos construir todos juntos y apoyar con el voto el próximo 26. No podemos volver atrás con las fórmulas del fracaso al cual nos llevó el kirchnerismo”, concluyó Fregonese.