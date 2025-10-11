Conversatorio de Benegas Lynch en la UCR La Paz



El candidato a senador nacional de la ALLA, Joaquín Benegas Lynch, participó de un conversatorio en La Paz. Se reunió con militantes de las distintas fuerzas que componen la Alianza, fundamentalmente, simpatizantes de la UCR y vecinos. El encuentro tuvo lugar en la sede del Comité radical. El objetivo se cumplió con creces: los asistentes pudieron conocer en profundidad al candidato de la Alianza “La Libertad Avanza”, las ideas que sostendrá en el Congreso y conversar acerca de los próximos pasos en el contexto de la campaña.

Del encuentro participaron el intendente, Walter Martin; la viceintendente, Stella Wensel, el diputado provincial, Bruno Sarubi; funcionarios municipales, concejales locales y de Santa Elena; referentes de LLA de Santa Elena, Bovril, El Solar y locales, militancia de los partidos de la Alianza y Valeria Scheurer, presidente departamental de LLA La Paz.

Luego de que tomaran la palabra de las autoridades lo hizo Joaquín Benegas Lynch, quien destacó que, “pese a que hay aspectos que podrían separarnos, son más las cosas que nos unen”; dio datos sobre índices de pobreza e inflación que fueron una herencia del pasado -al que ninguno quiere volver- y los contrastó con los números que, en este sentido, puede exhibir como un logro la gestión de Javier Milei, habiendo rescatado de la indigencia a más de 12 millones de argentinos.

“Todos estamos haciendo un inmenso esfuerzo en este momento, pero también es importante comprender que 20 años de decadencia no se pueden transformar en 21 meses de gestión. Ya estamos viendo en la economía como baja el riesgo país; como se estabiliza el dólar; como Argentina y el presidente Milei están generando confianza en muchos países, entre ellos Estados Unidos, que nos está brindando un respaldo incondicional, lo que permite anunciar inversiones por 55 mil millones de dólares, que generan nuevos puestos de trabajo. Ya estamos trabajando en una reforma laboral (que va a flexibilizar la posibilidad de tomar nuevos empleados, lo que impacta directamente en las PyMes) y en una reforma tributaria (donde se eliminarán por lo menos 20 impuestos distorsivos).”

También, fue oportuno el encuentro para instar a la militancia a ir a votar, explicando que “ahora el gran piquete es el Congreso, por eso votar a la Alianza es imperioso, para que haya legisladores que apoyen las leyes que permitan seguir impulsando este gran cambio”.

Sobre el final de la jornada, mates de por medio, Benegas Lynch se dispuso a escuchar las inquietudes de los presentes y a responder sus preguntas, al tiempo que agradeció la unión de todos los partidos que conforman la Alianza: “Juntos vamos a poder dar un paso más hacia la transformación y hundir el pasado kirchnerista que postró a la Argentina e institucionalizó la corrupción”.