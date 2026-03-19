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La comunidad educativa de la Escuela N° 32 “Osvaldo Magnasco” convoca a vecinos y a instituciones escolares de la zona a participar de una marcha pacífica, para exigir mejores condiciones edilicias.

Marcha pacífica. De acuerdo a la información , la convocatoria está prevista para el próximo viernes a las 18:30 horas y tendrá como epicentro el barrio Villa Zorraquín, donde se encuentra el establecimiento educativo.

Según se informó, también habrá un punto de concentración en la intersección de Monseñor Rösch y Vuelta de Obligado.

Visibilizar necesidades

Desde la organización se invitó a toda la comunidad, especialmente a las escuelas cercanas a sumarse a la movilización, que tiene como principal objetivo visibilizar la necesidad de contar con condiciones edilicias dignas para el normal desarrollo de las actividades educativas.

La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por el estado de la infraestructura escolar, situación que motivó a padres, docentes y vecinos a impulsar esta manifestación de carácter pacífico.

Fuente: Diario Río Uruguay