DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

En el marco de una intensa cuarta sesión ordinaria, el Cuerpo Legislativo de Concordia abordó un extenso orden del día compuesto por 39 expedientes. La jornada estuvo signada por el debate político y la aprobación de medidas clave para la gestión de servicios públicos, destacándose la declaración de la Emergencia Ambiental y una necesaria actualización normativa sobre el patrimonio inmobiliario de la ciudad.

Tras finalizar el encuentro, la Viceintendente, Lic. Magdalena Reta de Urquiza, brindó detalles sobre los proyectos sancionados, subrayando que, si bien existieron marcadas disidencias entre los bloques, el debate se desarrolló en un marco de respeto democrático. El punto de mayor trascendencia fue la aprobación sobre tablas de la Emergencia Ambiental, una iniciativa impulsada por el Departamento Ejecutivo y presentada por el concejal Felipe Sastre (JxER).

Gestión de Residuos: Declaración de Emergencia Ambiental

Esta medida tiene como objetivo central agilizar los mecanismos administrativos para optimizar la recolección de residuos. Según se explicó durante la sesión, la emergencia faculta al municipio a realizar la contratación directa de empresas por un plazo de seis meses, periodo en el cual se deberán cumplimentar los llamados a licitación correspondientes.

La titular del Concejo aclaró que esta decisión no implica una tercerización total del sistema, ya que la mayor parte de la ciudad continuará bajo gestión municipal; el proceso licitatorio se enfocará en establecer contratos de concesión para zonas específicas. Para asegurar la transparencia del proceso, se conformará una comisión de seguimiento integrada por concejales de ambos bloques y representantes del Ejecutivo.

El proyecto resultó aprobado por mayoría, con nueve votos a favor y cuatro negativos provenientes del bloque del PJ.