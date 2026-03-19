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A casi tres años del inicio de la gestión de Javier Milei, incluso dentro del propio oficialismo comienzan a aparecer señales de alerta: la recuperación de la actividad económica muestra signos de desaceleración y, en algunos sectores, directamente de estancamiento. No se trata solo de percepciones aisladas, sino de una sensación que empieza a filtrarse en indicadores, en el consumo y —sobre todo— en el humor social.

El fenómeno no es nuevo en la historia argentina. Gobiernos con fuerte impulso reformista han atravesado, tras una primera etapa de shock, un “valle” donde los resultados tardan en consolidarse. Ocurrió en los años 90 con las reformas estructurales, y también en procesos más recientes en América Latina, donde los ajustes iniciales generaron una pausa económica antes de una eventual reactivación. La diferencia, en este caso, es el contexto social: una clase media golpeada y sectores bajos con escaso margen de espera.

Lo que no se dice

El gobierno apuesta a que el orden macroeconómico —equilibrio fiscal, baja de inflación, desregulación— genere por sí solo un rebote. Sin embargo, la historia comparada muestra que estos procesos requieren, además, coordinación política, acuerdos mínimos y generación de expectativas positivas. Sin eso, la economía puede estabilizarse… pero sin crecer.

Y aquí aparece un elemento incómodo, difícil de plantear pero necesario para una lectura estratégica: los grandes reacomodamientos globales —incluso aquellos derivados de conflictos internacionales— suelen reconfigurar cadenas de suministro, precios de commodities y oportunidades productivas. Sin romantizar ni mucho menos desear escenarios de conflicto, la historia muestra que durante la Segunda Guerra Mundial, Argentina logró posicionarse como proveedor clave de alimentos, consolidando su perfil como “granero del mundo”.

Hoy, en un contexto internacional nuevamente tensionado, podrían abrirse ventanas —acotadas y condicionadas— para sectores estratégicos como el agro, la energía o los alimentos. La diferencia es que esas oportunidades ya no se capturan por inercia: requieren planificación, coordinación y una rápida capacidad de respuesta.

La oposición: entre el desgaste y la falta de propuesta

En paralelo, la oposición atraviesa su propia crisis. Fragmentada y sin un liderazgo claro, no logra capitalizar el malestar. Más aún, parte de sus embates —en algunos casos sobreactuados o poco consistentes— terminan reforzando la narrativa oficial de una “casta desconectada”.

Pero aquí aparece un punto clave: la oposición no solo falla cuando critica sin sustento, sino también cuando no propone alternativas superadoras. En democracias maduras, los momentos de crisis económica suelen dar lugar a oposiciones creativas, capaces de instalar ideas que, si son ignoradas, terminan siendo capital político propio.

ASI SALUDAN AL PRESIDENTE Javier Milei EN TUCUMÁN!!!!! 19/3/2026 DEMOSTRACION DE COMO AUN SE CONSERVA EL FERVOR

¿Falta diálogo o falta método?

El conflicto entre el gobierno y la oposición parece haber quebrado cualquier canal de diálogo. Sin embargo, el problema podría ser más profundo: no hay un ámbito estructurado para pensar soluciones de manera colectiva.

En otros países, ante situaciones de estancamiento, se han impulsado:

Consejos económicos y sociales con participación multisectorial

Mesas de innovación público-privadas

Convocatorias abiertas a expertos, universidades y actores productivos

Argentina, paradójicamente, cuenta con un capital intangible reconocido globalmente: la “viveza criolla” entendida como capacidad de adaptación, la inventiva y una creatividad que ha destacado tanto en la ciencia como en el deporte.

La propuesta: una “gran tormenta de ideas nacional”

Desde este espacio surge una idea que, aunque pueda parecer ingenua, tiene antecedentes concretos en el mundo: convocar a una gran “brainstorming session” nacional.

No se trata de un acto simbólico ni de una foto política, sino de un proceso real:

Convocar economistas, emprendedores, científicos, pymes, sindicatos y referentes sociales

Establecer ejes concretos: empleo, producción, exportaciones, innovación

Generar propuestas medibles y de rápida implementación

Transparentar el proceso para que la sociedad lo perciba como un cambio de actitud

Doble lectura

Versión oficial: el rumbo es correcto, solo hay que sostenerlo.

el rumbo es correcto, solo hay que sostenerlo. Lectura real: sin apertura, sin nuevas ideas y sin coordinación política, el proceso puede diluirse en el tiempo.

El factor clave: la percepción social

En economía, la confianza es un activo determinante. Si la sociedad percibe que hay apertura, inteligencia colectiva y búsqueda genuina de soluciones, es más probable que otorgue tiempo. Si, por el contrario, percibe rigidez o aislamiento, el margen de espera se reduce.

Hoy, la realidad golpea con fuerza en amplios sectores. Y el tiempo político —a diferencia del económico— no es infinito.

Cierre abierto

¿Puede Argentina convertir una crisis en una oportunidad histórica?

¿Se animará el gobierno a abrir el juego?

¿Podrá la oposición reinventarse como una alternativa propositiva?

Tal vez la respuesta no esté en una sola figura, sino en la capacidad colectiva de un país que, más de una vez, supo reinventarse.

diario_a@yahoo.com

Por Alejandro Monzon para https://www.analisislitoral.com.ar/

#Milei #OportunidadGlobal