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El próximo 26 de marzo a las 14:00, en la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires (Suipacha 844), se realizará la presentación de la 22º Expo Provincial de la Leche y 13º Expo Jersey Entrerriana.

La actividad permitirá anticipar uno de los principales encuentros del sector lácteo, que se desarrollará del 17 al 19 de abril en el predio de la Sociedad Rural de Nogoyá, consolidándose como un espacio de referencia para la producción, la innovación y el intercambio de conocimientos.

La Expo reúne a productores, especialistas, empresas e instituciones vinculadas a la cadena láctea, generando un ámbito propicio para compartir experiencias, incorporar nuevas tecnologías y fortalecer el entramado productivo.

En este marco, la raza Jersey tendrá un rol protagónico, reconocida por la calidad de su leche y su relevancia en el desarrollo del sector. Durante las jornadas se presentarán avances técnicos, experiencias productivas y perspectivas vinculadas a esta genética.

Asimismo, el evento se consolida como una instancia clave para promover vínculos comerciales, generar nuevas oportunidades de negocio y potenciar el desarrollo de la actividad lechera en la región.

En paralelo, se invita a participar del 1° Concurso Regional de Quesos en Entre Ríos, una propuesta que se desarrollará en el marco de la XXII Expo Provincial de la Leche y XIII Expo Jersey. La iniciativa busca reconocer la calidad y diversidad de la producción quesera regional.

Los interesados pueden completar la preinscripción a través del siguiente enlace: REGISTRARTE AL CONCURSO