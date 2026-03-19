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En la Vieja Usina de Paraná, emprendedoras participaron del taller ImpulsarNOS: Mujeres y Liderazgo, una propuesta del Ministerio de Desarrollo Humano que incluyó una charla a cargo de Estefanía Weselak y espacios de intercambio para potenciar proyectos productivos.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Políticas de Cuidado y en articulación con la Secretaría de Gestión Social, llevó adelante en Paraná el taller-conversatorio: ImpulsarNOS: Mujeres y Liderazgo. Del evento participaron la secretaria de Políticas del Cuidado, Ayelén Acosta; la directora de Mujeres, Joaquina Brondi; y la coordinadora de Violencia de Género, Paola Vidal.

La actividad se desarrolló en la Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural y de Convenciones, y estuvo a cargo de la empresaria gastronómica y sommelier Estefanía Weselak, quien brindó herramientas orientadas al autoconocimiento, la comunicación y el desarrollo de habilidades de liderazgo. Durante la jornada se generaron espacios de intercambio y trabajo colectivo, donde las participantes pudieron reflexionar sobre los desafíos que enfrentan al emprender, fortalecer la confianza en la toma de decisiones y compartir experiencias en torno a sus proyectos productivos.

En ese marco, la secretaría de Políticas del Cuidado, Ayelén Acosta, destacó la importancia de sostener políticas públicas orientadas a la autonomía económica de las mujeres y el trabajo articulado: “Entendemos que es fundamental acompañar a las mujeres con herramientas concretas que les permitan desarrollarse y fortalecer sus emprendimientos. Este tipo de espacios también apuesta a la construcción de redes y al trabajo conjunto”.

Asimismo, remarcó el rol del Estado en la generación de oportunidades: “Hay una decisión de avanzar en políticas públicas que no solo visibilicen estas problemáticas, sino que también brinden respuestas y acompañamiento para que más mujeres puedan lograr independencia y proyectar su desarrollo”.

Por su parte, la directora de Mujeres, Joaquina Brondi, señaló: “Creer en una misma es fundamental para poder crecer. Estos espacios buscan impulsar a las emprendedoras para que puedan fortalecer sus proyectos y animarse a dar nuevos pasos”.

En la misma línea, la coordinadora de Violencia de Género, Paola Vidal, subrayó: “Generar estos espacios es clave para compartir experiencias, aprender de otras y fortalecer redes que acompañen los procesos de cada una”.

El taller se desarrolló en el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio durante el Mes de las Mujeres, con el objetivo de promover la autonomía económica y el fortalecimiento de las trayectorias productivas de las entrerrianas.