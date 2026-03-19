DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Son unos 80 los trabajadores afectados en la planta de Sudamericana de Lácteos, en la localidad de Díaz. Denuncian que solo cobraron el 25% de enero, la producción está frenada por falta de materia prima y crece la preocupación en un pueblo donde la fábrica es clave para la economía local

La crisis en la planta de Sudamericana de Lácteos, ubicada en la localidad santafesina de Díaz, se profundiza y mantiene en vilo a unos 80 trabajadores que denuncian salarios adeudados, producción paralizada y un futuro incierto.

En diálogo con Rosario3, los empleados señalaron que en lo que va del año apenas cobraron el 25% del sueldo de enero, sin nuevos pagos desde entonces. “De los dos meses y medio que llevamos de 2026, solo cobramos eso y nada más”, resumieron.

El conflicto, sin embargo, no es nuevo. Según relataron, la situación comenzó a deteriorarse hace aproximadamente un año, cuando la empresa empezó a pagar los salarios de manera fragmentada. Primero en dos veces, luego en tres, hasta llegar a un esquema de pagos semanales. Incluso el aguinaldo fue abonado en cuotas.

“A fines de 2025 nos pagaron medio aguinaldo y el resto lo dividieron en tres partes que terminamos de cobrar recién en febrero”, explicaron. Actualmente, la firma adeuda los haberes completos de enero (del cual solo abonó una parte), febrero y lo que va de marzo.

Incertidumbre total entre los trabajadores.

A la crisis salarial se sumó en las últimas semanas la paralización total de la planta. “Hace dos semanas que está todo frenado porque no hay materia prima”, indicaron.