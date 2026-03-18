DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El fiscal que instruyó causa de corrupción aseguró que las acusaciones de «mafia» por parte de la expresidenta son una estrategia de defensa.

El fiscal federal Carlos Stornelli respondió públicamente a los recientes ataques de Cristina Fernández de Kirchner, quien lo calificó a él y al fallecido juez Claudio Bonadío de «mafiosos» en el marco del juicio oral por la causa Cuadernos. Stornelli evitó entrar en una guerra de insultos y señaló que estas descalificaciones son una «reiteración» de discursos anteriores que buscan desacreditar la investigación.

«Yo no respondo ese tipo de cosas. Yo comprendo que es una persona que se está defendiendo como puede», afirmó el fiscal, este martes en A24. Además, destacó que, aunque los imputados tienen derecho a mentir en su defensa, los abogados deben mantener la ética y no introducir información falsa en los alegatos.

Stornelli aseguró que hay «prueba abrumadora» contra CFK

Tras críticas sobre la falta de evidencias, Stornelli fue categórico al describir el material que sostiene la acusación contra Cristina Kirchner y otros exfuncionarios. El fiscal aseguró que en sus 46 años de carrera nunca tuvo una causa de tal magnitud y con hechos tan concretos de corrupción.

«Es muy difícil en una causa donde hay una cantidad de prueba abrumadora que ni siquiera yo podría recordar», explicó el fiscal, haciendo alusión a lo que Bonadío llamaba la «bitácora de la corrupción». Según los registros, existen videos de Oscar Centeno filmando la recaudación de bolsos con dinero en la Quinta de Olivos y testimonios que confirman el circuito de coimas.

Manzanares, el excontador de los Kirchner y el arrepentido clave

Uno de los puntos más políticos de la nota fue la mención a los «arrepentidos». Stornelli destacó especialmente el testimonio de Víctor Manzanares, excontador de la familia Kirchner, a quien definió como una pieza fundamental del esquema. El fiscal recordó que el arrepentimiento de Manzanares no fue solo una «colaboración eficaz», sino algo interno tras haber participado durante años en el sistema.

«Manzanares era un hombre del riñón… su declaración es como una enciclopedia de lo que ocurría», sentenció Stornelli. En el expediente también figuran datos sobre fortunas inexplicables, como los 60 millones de dólares que Daniel Muñoz, secretario privado de los Kirchner, habría tenido en su departamento o las lujosas propiedades compradas en Miami y Nueva York.

Misterio y sospechas: de las bóvedas al crimen de Fabián Gutiérrez

El fiscal también se refirió a las polémicas excavaciones y allanamientos en el sur, confirmando que en la casa de El Calafate se descubrió una bóveda y que existen numerosos testimonios sobre cómo llegaba el dinero a ese lugar. «Hay muchos testimonios que dan cuenta de que todo el mundo sabía de qué se trataba», agregó sobre el movimiento de bolsos.

Finalmente, Stornelli recordó con impacto el asesinato de Fabián Gutiérrez, otro exsecretario que se había convertido en arrepentido. Aunque aclaró que es una apreciación personal, el fiscal cree que la muerte violenta de Gutiérrez estuvo vinculada a su colaboración con la Justicia. «Fue un shock… siempre tuve la convicción de que su muerte violenta había tenido que ver con su colaboración», concluyó.