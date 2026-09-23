Detuvieron a dos manifestantes y un fotógrafo durante la marcha de jubilados en Concordia

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Tres personas que participaban esta tarde de la movilización fueron trasladadas a la Departamental de Policía de Concordia por una supuesta “averiguación de antecedentes”. El hecho fue denunciado ante DIARIOJUNIO por Néstor Adente, docente y miembro de FAGDUT que acompañaba la protesta. Según contó, se trata de Julio Perlestein, Ramón Cabrera y el fotógrafo Claudio Verón.

El hecho se produjo cuando terminaba la concentración en la Plaza 25 de Mayo y los manifestantes comenzaban a dar la vuelta a la plaza, como hacen habitualmente al finalizar la protesta. En ese momento, un grupo de policías se acercó y arrestó a tres personas que participaban de la movilización.

Según relató Adente, los efectivos les dijeron que se trataba de una “averiguación de antecedentes”. No obstante, el docente cuestionó el procedimiento. “Que le digan como quieran, para nosotros es detención”, sostuvo.

El docente recordó que la movilización de jubilados se realiza todos los miércoles por la tarde en la Plaza 25 de Mayo. Durante la concentración, los participantes toman el micrófono para plantear sus reclamos y luego dan una vuelta alrededor de la plaza.

En ese marco, fueron trasladados Julio Perlestein, Ramón Cabrera y Claudio Verón, que se desempeña como fotógrafo de la protesta.“Resulta extraño que en una movilización de jubilados que se hace todos los miércoles de manera pacífica, la Policía quiera venir a detener a tres personas”, cuestionó Adente.

Después del traslado, los manifestantes permanecieron frente a la Departamental de Policía. Según relató, el docente, intentó ingresar para acompañar a sus compañeros, pero no le permitieron el acceso.

“Estamos afuera haciendo el aguante, llamando a los jubilados y a los abogados para que nos asesoren, porque no entendemos el motivo de este procedimiento”, concluyó.

Fuente : Diario Junio