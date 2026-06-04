FUERTE OPERATIVO EN LA VIA PUBLICA EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD

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Dos detenidos y secuestro de cocaína lista para la venta

En la fecha, Personal y Móviles de la diferentes áreas de la Jefatura Departamental Concordia en horas de la tarde dieron inicio a un Operativo Preventivo Saturación en diferentes Barrios siendo Villa Busti, El Sol, San Agustín-Torojal, María Goretti, Ex Molino, Gruta de Lourdes y Ex Aero Club.

Durante el Operativo procedieron a la identificación de 21 personas identificadas en la vía pública, tres motocicletas controladas.

Asimimos durante el Operativo en Inmediaciones de calles N. Garat y Maipú, Efectivos Policiales proceden a identificar a dos sujetos y uno de ellos al salir del interior de un kiosco se descarta de un efecto, siendo reducido por Personal Motorizado, tratándose de una media la que en su interior contenía 18 dosis de Clorhidrato de Cocaína lista para su venta.



El Fiscal Dr. Tscherning Tomas dispone la Aprehensión del sujeto por Tenencia de Estupefacientes para fines de Comercializacion y la correcta identificación del otro masculino.

Siguiendo el Operativo, en calles Chile y Pueyrredón, al identificar a un hombre que se encontraba con unos recortes de nylon a su alrededor, notaron que el sujeto presentó una actitud nerviosa al proceder al palpado de armas, ante ellos el Fiscal Dr. Tscherning dispone, previo a relato del procedimiento, tramita una Orden de requisa personal.

Dando cumplimiento a diligencia judicial otorgada por el Juez de Garantías Dr. Bastian Edwin, hallan en su bolsillo izquierdo un total de ocho envoltorios de Nylon con sustancia Clorhidrato de Cocaina.

Culminando el procedimiento el Fiscal Dr. Tscherning dispuso la correcta identificación del masculino en cuestión.