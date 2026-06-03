Salto implementará un nuevo régimen comercial para enfrentar el impacto de la diferencia de precios con Concordia

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Con el objetivo de fortalecer al comercio uruguayo frente al impacto que genera la diferencia de precios con Argentina, el gobierno uruguayo avanza con un régimen especial para las ciudades de frontera que contempla beneficios tributarios, exoneraciones y criterios específicos de control para las actividades comerciales en puntos limítrofes.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y el Banco de Previsión Social (BPS) de Uruguay realizarán este miércoles 3 de junio una jornada de capacitación y difusión en la ciudad de Salto para explicar los alcances del nuevo régimen de comercio fronterizo impulsado por el gobierno uruguayo.

La actividad se desarrollará a las 17:30 en la sede del Centro Comercial e Industrial de Salto y estará dirigida a empresarios, comerciantes y emprendedores interesados en conocer las nuevas herramientas normativas diseñadas para fortalecer la actividad económica en las zonas limítrofes con Argentina.

Durante el encuentro, técnicos de ambos organismos expondrán los alcances de la Ley N.º 20.419 y de los decretos reglamentarios 236/025 y 084/026, normas que establecen beneficios fiscales, exoneraciones, criterios de elegibilidad y mecanismos de control destinados a mejorar la competitividad de los comercios ubicados en departamentos fronterizos.

La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por el gobierno uruguayo para atender los reclamos de los comerciantes del litoral, quienes desde hace años advierten sobre el impacto que generan las diferencias de precios con Argentina y el traslado de consumidores hacia ciudades vecinas para realizar compras.

Según se informó, el nuevo esquema busca promover la formalización de actividades comerciales, optimizar las estructuras de costos de las pequeñas y medianas empresas y fortalecer los controles sobre las operaciones de intercambio en la frontera.

Las autoridades también pondrán el foco en cinco ejes considerados estratégicos para la implementación del régimen: aduana, comercio, seguridad, eficiencia y cooperación institucional, con el objetivo de agilizar los procesos comerciales sin descuidar los mecanismos de fiscalización.

Desde el Centro Comercial e Industrial de Salto señalaron que la correcta aplicación de estas herramientas permitirá a los comerciantes conocer los beneficios disponibles, reducir costos y combatir parte de la informalidad que afecta a la actividad económica en la región.

Aunque la normativa refiere de manera general a las zonas de frontera con Argentina, las medidas tienen especial relevancia para el eje Salto-Concordia, uno de los pasos internacionales más dinámicos de la región. La diferencia cambiaria y de precios entre ambos países ha convertido históricamente a Concordia en un importante polo de atracción para consumidores uruguayos, situación que impacta directamente en la actividad comercial del departamento de Salto.

En ese contexto, el gobierno uruguayo busca fortalecer al comercio formal mediante incentivos tributarios y nuevas herramientas regulatorias que permitan mejorar la competitividad de los negocios locales frente a un escenario económico marcado por la cercanía y la intensa interacción comercial con Argentina.