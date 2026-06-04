El Instituto Becario dio a conocer el cronograma de pagos

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Comenzará este viernes el cronograma de pagos de becas a estudiantes de nivel secundario y superior, según se informó desde el Instituto Becario Provincial. Se extenderá en tres tramos, por finalización del DNI y a través del Banco Entre Ríos. El beneficio incorporará el aumento anunciado recientemente.

El director ejecutivo, Mariano Berdiñas, adelantó que “daremos cumplimiento al cronograma de becas provinciales ya con los montos actualizados. Un esfuerzo importante para acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes entrerrianos”.

“Como nos solicitó el gobernador Rogelio Frigerio, con el equipo trabajamos para avanzar en el análisis de todas las presentaciones, tanto renovaciones como nuevas, para que todo aquel alumno que cumpla con todas los requerimientos, pueda recibir su beca”.

Berdiñas también destacó “el compromiso del personal del Instituto para desarrollar este sistema que permite una carga de datos totalmente online, pero que también hace posible un seguimiento y autoconsulta -ingresando con su usuario y contraseña- que facilita el acceso a la información. Queremos llegar mejor y más rápido a las familias de los estudiantes”.

Finalmente, recordó que “el proceso de evaluación continúa; y venimos avanzando como estaba programado. Ante cualquier duda o consulta, recordamos que además de la autoconsulta, pueden escribir en el chat a través de www.institutobecario.gob.ar o dirigirse a la oficina más cercana”, concluyó el funcionario provincial.

Cronograma Junio

VIERNES 5: DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3.

LUNES 8: DNI finalizados en 4, 5 y 6 (se acredita el sábado 6).

MARTES 9: DNI finalizados en 7, 8 y 9.

Montos de las becas

SECUNDARIA: 50.000 pesos

TERCIARIA: 70.000 pesos

UNIVERSITARIA: 100.000 pesos