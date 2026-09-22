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Cuándo empieza el cronograma de pagos para trabajadores de la provincia de Corrientes

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El gobierno provincial informó que los pagos se realizarán entre el 24 y 30 de septiembre.

El Gobierno de Corrientes anunció este martes el cronograma de pago de los sueldos correspondientes a septiembre para los agentes de la administración pública provincial.

Los pagos se desarrollarán entre el jueves 24 y el miércoles 30, e incluye a trabajadores activos, jubilados y pensionados.

La acreditación se realizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cronograma de pago de agosto

  • Jueves 24:  0 y 1.
  • Viernes 25: 2 y 3.
  • Lunes 28: 4 y 5. Este tramo estará disponible desde el sábado 26 a través del home banking y de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes.
  • Martes 29: 6 y 7.
  • Miércoles 30: 8 y 9. 

@diario_analisis_litoral
Analisis Litoral

@diario_analisis_litoral

Periodismo de investigación y actualidad en el Litoral. 20 Años de Rigor Periodistico (2006 - 2026) . Lee las noticias del día aquí:
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👇🏻 ¿TENÍA RAZÓN BUKELE? “Si no destituyen a los jueces corruptos, no podrán arreglar el país. Formarán un cártel (una dictadura judicial) y bloquearán todas las reformas, protegiendo la corrupción sistémica que los puso en sus cargos” #AnalisisLitoral #Justicia #PoliticaArgentina #Impunidad #Poder #Argentina #EntreRios #LitoralArgentino #CABA #AMBA @infobae @clarincom @lanacion @todonoticias @perfilcom @ambitocom @a24com @c5n @eloncecom @elentrerios
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@diario_analisis_litoral
@diario_analisis_litoral
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De Andreis fue al hueso contra el kirchnerismo por Malvinas: años de discurso, cero resultados y ahora aparecen a dar lecciones de soberanía. Coincidís con el planteo? Te leo en comentarios👇 #AnalisisLitoral #CABA #AMBA #BuenosAires #Argentina #Politica #Actualidad #Noticias #Periodismo #EntreRios @infobae @clarincom @lanacion @todonoticias @perfilcom @ambitocom @a24com @c5n cronica @telefenoticias
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@diario_analisis_litoral
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DI STEFANO DEJÓ DE TRASTE A LOS PERIODISTAS DE LN+ Y TIRÓ UNA BOMBA SOBRE EL CAMBIO DE RÉGIMEN ECONÓMICO #AnalisisLitoral #Milei #Gobierno #Economia #EconomiaArgentina #Argentina #EntreRios #LitoralArgentino #Rosario #Cordoba @jmilei @madorni @llaoficial @ministeriodeeconomia @infobae @clarincom @lanacion @todonoticias @lavozcomar @rosariotres
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